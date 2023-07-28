【SEAL限定商品】 ヴァルストラ ヴァンガード デッキ 50枚+その他パーツ CEO ブリッツ カードファイト!! ヴァンガード

写真のカード全てが商品内容です。
LSR ヴァンガード Earnescorrectリーダー クラリッサ
専用 シラヌイ二枚
基本的に目立った傷はないと思いますが、一律プレイ用でお願いします。
ヴァンガード ヴァルストラ デッキ ブリッツ CEO 50枚+その他パーツ
モンスト えびすデッキ 調整パーツ、スリーブ付き
即購入可能です。
猛黒炎の大剣 オブスクデイト FFR 4枚セット
ヴァンガード ここからは実験の先 PR ノーマル 3枚
メルカリ便で発送します。
ヴァンガード Dスタン メサイア デッキ フルホイル
業魔宝竜ドラジュエルド・マスクス SEC
#ゆうまろ
英雄激突 ケテルサンクチュアリ RRR/RR/R/Cの各種4コン
夜霧の吸血姫 ナイトローゼ SP
ブリッツCEOヴェルストラ
トリガーSPあり ヴァンガード ゾルガマスクスデッキ おまけ付き
オペレートマスターフライハイツ
ヴァンガード 英雄激突 FFR 楽園堕としの好奇心 エバ ２枚
ブリッツメカニック イスクラ
バミューダ△ フロンティアスター コーラル wsp
ボバルマイン
ヴァンガード かげろう 高レア デッキ
プラネットウォールドラゴン
SP ヴァンガード 蒼波元帥 ヴァレオス 4枚セット
フライシュッツマクシム
ヴァンガード ウィリスタデッキ
リューべツァール
リキューザルヘイト・ドラゴンPR×3
アインガルテン
ヴァンガード『宵闇月の輪舞曲 フェルティローザ』LSR1枚
エルドブレアス
フェスティバルブースター2023 3BOXセット
アメリオレートコレクター
デラックスFRPRパック 瀬戸トマリ
ヘイリオ
ヴァンガード/D-BT11/英雄激突/SECV/水想幻獣 ルルスズール
ペルフェ
ヴァンガード 輝き満ちる光彩 ウィリスタ FFR
等
ドラジュエルド パーツ
バスティオン デッキ
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ヴァンガード overDress 瀬戸トマリ FR
写真のカード全てが商品内容です。基本的に目立った傷はないと思いますが、一律プレイ用でお願いします。即購入可能です。メルカリ便で発送します。#ゆうまろブリッツCEOヴェルストラオペレートマスターフライハイツブリッツメカニック イスクラボバルマインプラネットウォールドラゴンフライシュッツマクシムリューべツァールアインガルテンエルドブレアスアメリオレートコレクターヘイリオペルフェ等59