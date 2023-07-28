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【SEAL限定商品】 ヴァルストラ ヴァンガード デッキ 50枚+その他パーツ CEO ブリッツ カードファイト!! ヴァンガード

商品の説明

写真のカード全てが商品内容です。
LSR ヴァンガード Earnescorrectリーダー クラリッサ

専用　シラヌイ二枚
基本的に目立った傷はないと思いますが、一律プレイ用でお願いします。
ヴァンガード ヴァルストラ デッキ ブリッツ CEO 50枚+その他パーツ

モンスト　えびすデッキ　調整パーツ、スリーブ付き
即購入可能です。
猛黒炎の大剣 オブスクデイト FFR 4枚セット

ヴァンガード　ここからは実験の先　PR ノーマル　3枚
メルカリ便で発送します。
ヴァンガード Dスタン　メサイア　デッキ　フルホイル

業魔宝竜ドラジュエルド・マスクス　SEC
#ゆうまろ
英雄激突　ケテルサンクチュアリ RRR/RR/R/Cの各種4コン

夜霧の吸血姫　ナイトローゼ　SP
ブリッツCEOヴェルストラ
トリガーSPあり ヴァンガード ゾルガマスクスデッキ おまけ付き
オペレートマスターフライハイツ
ヴァンガード 英雄激突 FFR 楽園堕としの好奇心 エバ ２枚
ブリッツメカニック イスクラ
バミューダ△　フロンティアスター　コーラル　wsp
ボバルマイン
ヴァンガード かげろう 高レア デッキ
プラネットウォールドラゴン
SP ヴァンガード 蒼波元帥 ヴァレオス 4枚セット
フライシュッツマクシム
ヴァンガード ウィリスタデッキ
リューべツァール
リキューザルヘイト・ドラゴンPR×3
アインガルテン
ヴァンガード『宵闇月の輪舞曲 フェルティローザ』LSR1枚
エルドブレアス
フェスティバルブースター2023 3BOXセット
アメリオレートコレクター
デラックスFRPRパック 瀬戸トマリ
ヘイリオ
ヴァンガード/D-BT11/英雄激突/SECV/水想幻獣 ルルスズール
ペルフェ
ヴァンガード　輝き満ちる光彩 ウィリスタ FFR

ドラジュエルド パーツ

バスティオン　デッキ
59

ヴァンガード overDress 瀬戸トマリ　FR

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり
写真のカード全てが商品内容です。基本的に目立った傷はないと思いますが、一律プレイ用でお願いします。即購入可能です。メルカリ便で発送します。#ゆうまろブリッツCEOヴェルストラオペレートマスターフライハイツブリッツメカニック イスクラボバルマインプラネットウォールドラゴンフライシュッツマクシムリューべツァールアインガルテンエルドブレアスアメリオレートコレクターヘイリオペルフェ等59

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

【SEAL限定商品】 ヴァルストラ ヴァンガード デッキ 50枚+その他パーツ CEO ブリッツ カードファイト!! ヴァンガード

28分钟前

【SEAL限定商品】 ヴァルストラ ヴァンガード デッキ 50枚+その他パーツ CEO ブリッツ カードファイト!! ヴァンガード

¥16,000 ¥12,000

(税込) 送料込み
8
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【SEAL限定商品】 ヴァルストラ ヴァンガード デッキ 50枚+その他パーツ CEO ブリッツ カードファイト!! ヴァンガード 【SEAL限定商品】 ヴァルストラ ヴァンガード デッキ 50枚+その他パーツ CEO ブリッツ カードファイト!! ヴァンガード

ヴァンガード 405『ブリッツCEO ヴェルストラ』デッキ | カード

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履き心地◎ ヴァンガード ブリッツ CEOヴェルストラ デッキ パーツ付き

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履き心地◎ ヴァンガード ブリッツ CEOヴェルストラ デッキ パーツ付き

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