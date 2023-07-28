【SEAL限定商品】 ヴァルストラ ヴァンガード デッキ 50枚+その他パーツ CEO ブリッツ カードファイト!! ヴァンガード

写真のカード全てが商品内容です。

LSR ヴァンガード Earnescorrectリーダー クラリッサ



専用 シラヌイ二枚

基本的に目立った傷はないと思いますが、一律プレイ用でお願いします。

ヴァンガード ヴァルストラ デッキ ブリッツ CEO 50枚+その他パーツ



モンスト えびすデッキ 調整パーツ、スリーブ付き

即購入可能です。

猛黒炎の大剣 オブスクデイト FFR 4枚セット



ヴァンガード ここからは実験の先 PR ノーマル 3枚

メルカリ便で発送します。

ヴァンガード Dスタン メサイア デッキ フルホイル



業魔宝竜ドラジュエルド・マスクス SEC

#ゆうまろ

英雄激突 ケテルサンクチュアリ RRR/RR/R/Cの各種4コン



夜霧の吸血姫 ナイトローゼ SP

ブリッツCEOヴェルストラ

トリガーSPあり ヴァンガード ゾルガマスクスデッキ おまけ付き

オペレートマスターフライハイツ

ヴァンガード 英雄激突 FFR 楽園堕としの好奇心 エバ ２枚

ブリッツメカニック イスクラ

バミューダ△ フロンティアスター コーラル wsp

ボバルマイン

ヴァンガード かげろう 高レア デッキ

プラネットウォールドラゴン

SP ヴァンガード 蒼波元帥 ヴァレオス 4枚セット

フライシュッツマクシム

ヴァンガード ウィリスタデッキ

リューべツァール

リキューザルヘイト・ドラゴンPR×3

アインガルテン

ヴァンガード『宵闇月の輪舞曲 フェルティローザ』LSR1枚

エルドブレアス

フェスティバルブースター2023 3BOXセット

アメリオレートコレクター

デラックスFRPRパック 瀬戸トマリ

ヘイリオ

ヴァンガード/D-BT11/英雄激突/SECV/水想幻獣 ルルスズール

ペルフェ

ヴァンガード 輝き満ちる光彩 ウィリスタ FFR

等

ドラジュエルド パーツ



バスティオン デッキ

59

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

写真のカード全てが商品内容です。基本的に目立った傷はないと思いますが、一律プレイ用でお願いします。即購入可能です。メルカリ便で発送します。#ゆうまろブリッツCEOヴェルストラオペレートマスターフライハイツブリッツメカニック イスクラボバルマインプラネットウォールドラゴンフライシュッツマクシムリューべツァールアインガルテンエルドブレアスアメリオレートコレクターヘイリオペルフェ等59

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

ヴァンガード overDress 瀬戸トマリ FR