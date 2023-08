CANON キヤノン EOS RP RF24-105 IS STM レンズキット+付属品等多数

2021年10月にビックカメラにて購入。週末に不定期に使用しておりましたが美品だと思います。

レンズキット以外にも多数の商品をまとめて出品いたしますので、これだけで十分にお楽しみいただけるかと思います。写真一枚目のレンズケースは付きません。

内容

①EOS RP RF24-105 IS STM レンズキット(ビックカメラにて購入)

・Canon EOS RP本体

・Rf24-105mm f4-7.1 is STM

・純正バッテリー1個+充電器

・純正ストラップ

・取扱説明書

・元箱 (バーコード部分切り取り済み)

②レンズキット以外

・RF50mm F1.8(元箱あり)(ビックカメラにて購入)

・marumi レンズフィルター×1 (フィルター径43mm)

・エクステンショングリップ EG-E1(マップカメラにて購入)

商品の情報 ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

