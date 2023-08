有名ブランド Topps 2022 Chrome 世界25枚限定 フェルナンド・アロンソ F1 その他

2022 Topps Chrome Formula 1

Orange Checker Flag X-Fractor /25

#183 Fernando Alonso

1ボックスが約5万円の超高級なF1カードになります。

2022年も予選で度々Q3に進出し、フロントローも獲得するなど未だに衰え知らずの2度のワールドチャンピオン、フェルナンド・アロンソ選手のカードです。

オレンジ・チェッカーフラッグ・Xフラクター版で、わずかに世界25枚限定になります。

光に反射してチェッカー柄のモザイク状に光り輝く美しいカードです。

オレンジ・チェッカーフラッグ・Xフラクター・パラレルは約16箱(300パック)に1枚の出現率の上に全200種あり、お目当ての選手やマシンを自力で引き当てるのは至難の業です。

ファンの方やコンプリートを目指している方はいかがでしょうか?

目立つ傷は見受けられませんが、製造過程上の微細な初期傷はご容赦ください。

トップローダーに入れて、チャック付きビニールに入れてプチプチに包んで発送します。

F1/モータースポーツ関連のカードをはじめ、メジャーリーグ・サッカー・NBAなどのカードも多数を出品しておりますので、宜しければご覧ください。

#F1・モータースポーツカードの出品一覧

宜しくお願い致します。

#topps

#toppschrome

#リフラクター

#Refractor

#F1

#F1GP

#F1グランプリ

#フェルナンド・アロンソ

#アロンソ

#FernandoAlonso

#アルピーヌ

#アルピーヌA522

#アルピーヌF1

#ミニチャンプス

#Minichamps

#スパーク

#Spark

#タミヤ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

