【レビューを書けば送料当店負担】 2way 極美品✨ヴィヴィアンウエストウッド ハンドバッグ 斜め掛け可 オーブ ハンドバッグ

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縦24cm

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横30cm

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マチ14cm

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ショルダー113cm 現在設定の長さ 5段階調節可

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ハンドル14cm

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平置き実寸です。

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まだまだ末長くご使用いただけます。

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画像を良くご確認の上、ご購入下さい。

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ブランドリユース店

LOUIS VUITTON ルイヴィトン ティボリPM モノグラム

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

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即日〜1日程度で発送致します。

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最後までご覧いただきありがとうございました。

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管理番号0000091601

商品の情報 ブランド ヴィヴィアンウエストウッド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

☆数ある中からご閲覧ありがとうございます☆☆フォロワー様割引行っております。 詳しくはプロフに載っておりますので、 是非ご閲覧よろしくお願い致します☆☆アイテム☆Vivienne Westwood ヴィヴィアンウエストウッド高級 極美品 ハンドバッグ トートバッグショルダーバッグ 鞄 かばん カバン肩掛け可 斜め掛け可 クロスボディ オーブ本革 レザー 茶 ブラウン グラデーション☆サイズ☆縦24cm横30cmマチ14cmショルダー113cm 現在設定の長さ 5段階調節可ハンドル14cm平置き実寸です。☆状態☆全体的に大きなダメージはありません。まだまだ末長くご使用いただけます。画像を良くご確認の上、ご購入下さい。※あくまでも、リユース品となりますので、完璧をお求めの方、神経質な方、匂いに敏感な方は、トラブル防止の為、購入をお控え下さい。☆付属品☆小物類は撮影用の為、付属致しません。☆カラー☆茶 ブラウン色味は画像でご判断下さい。☆素材☆本革 レザー☆購入元☆ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品安心してご購入下さいませ。☆配送について☆即日〜1日程度で発送致します。仕事の都合で遅れる場合もございますので、その際はお知らせ致します。最後までご覧いただきありがとうございました。管理番号0000091601

商品の情報 ブランド ヴィヴィアンウエストウッド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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