【コンビニ受取対応商品】 23SS 【XL】FCRB S/S SWEAT BAGGY CREWNECK スウェット

F.C.Real Bristol ブリストル

S/S CREWNECK BAGGY SWEAT

クルーネック バギースウェット 半袖スウェット

▼カラー

ブラック

▼サイズ

XL

当方178センチ、70キロですが、

ちょうどいいビックシルエット感で着用できます。

身長的に175センチ以上の方で、

ビックシルエットを求められているならオススメです。

▼状態

L未使用タグ付

《商品説明》

バギーシルエットで大きめな作りのショートスリーブクルーネックに、滑らかな肌触りが特徴のコットン裏毛素材を使用。

一枚はもちろん、様々なアイテムとのレイヤーも楽しめるニューモデルです。

立体のプリントによる胸元のBristolロゴが洗練されたイメージ。

度太めのリブもポイントです。

▼備考:自身購入の為、正規品

〈検索用〉

ブリストル エンブレム フェイクレザー レザー風 F.C.Real Bristol ジャージ ブルゾン

パンツ トレーニングパンツ トラックパンツ サイドライン Tシャツ スウェット ロゴ ブリストル バギー オーバーサイズ ビッグシルエット

SOPH、F.C.R.B.、ブリストル、NIKE、ナイキ、F.C.RealBristol、グッドイナフ、ネイバーフッド、ユニホームエクスペリメント、ダブルタップス、ソフ、エイプ、サイラス、エフシーリアルブリストル、ウィンダンシー 、WIND AND SEA、Supreme、シュプリーム、APE、NEIGHBORHOOD、ジョーダン、GOODENOUGH、ダブルタップス、ステューシー、stussy、アディダス、adidas、リーボック 、Reebok、BALR.、ボーラー、POLARTEC

#FCRB

#ブリストル

#SOPH

#ソフ

#F.C.R.B.

*プロフィールの【attention】をご確認・ご了承いただいたうえ、ご購入お願いします♡

袖丈···半袖

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド エフシーレアルブリストル 商品の状態 新品、未使用

