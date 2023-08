ディズニー英語システムのアドベンチャーセットです。

こちらは知人から譲り受けたものなので、

欠品等の詳細はわかりません。

2014年に購入したものと聞いております。

以外、確認できる状態です。

• Fun With Words 絵本1-4

→1巻には折り目などがありますが、2巻以降は非常にキレイです。

• Fun With Words CD 1-4:未開封です。

• Fun and Games 絵本1-4:キレイな状態です。

• Fun and Adventure 絵本1-4:キレイな状態です。

•カード類:擦れなどがあります。全て揃っているかはわかりませんが、欠品は少ないと思います。

• Actively Cards

→Let’s get dressed!のシールが使われています。他のパーツについては、比較的キレイだと思いますが、欠品などはわかりません。

以上の状態でご納得いただける場合のご購入をお待ちしております。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

