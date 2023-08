DIESEL ディーゼル ナイロンジャケット

都内伊勢丹新宿ディーゼルで購入しました

着用は3回程度で目立つ汚れなどはありません

素材はナイロンでダウンジャケットではありません

春秋での着用がおすすめです

シンプルですが機能性があり、内側のオレンジと黄色が目立つ一品です

まずはコメントお待ちしてます

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ディーゼル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

