お買い得モデル Nike WMNS Air Force 1 Low "Muslin" スニーカー

コレクション整理です。

NIKE × supreme AIR FORCE 1 LOW SP

即完していまはプレ値になってるスニーカーです。

生誕40周年を記念してNike Air Force 1 Low(ナイキ エアフォース1 ロー)からヴィンテージ調のデザインが特徴的なGreen and Muslin"(グリーン アンド モスリン)です。

ホワイトをベースにアッパーを構築。従来のエアフォース1よりも多めのステッチワークが施されているデザインが特徴だ。シュータンやスウッシュ、アウトソールにグリーンカラーのアクセントを加え、シューレースとベージュのミッドソールがクラシック感を与えています。

【サイズ】

28.5cm

(ウィメンズサイズなのでメンズだと28.0cm)

【状態】

1回着用しています。神経質な方はご遠慮ください。

状態は写真での判断をお願い致します。素人撮影なので見落とし等あることをご了承ください。

中古品という事をご理解の上、ご購入の検討を宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

