【お年玉セール特価】 etoll. 幾何学チュールジャガードワンピース ロングワンピース

etoll.(エトル) 幾何学チュールジャガードワンピース

MARNI マルニ ワンピース



新品★オースチンリード ノースリーブ ビーズ ライトブルー Aラインワンピース

2回着用。(購入時期：22.4)

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ホームクリーニング済み。

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あまり人と被らず、可愛いデザインで気に入っていますが

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今後着用予定がない為出品します。

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目立つ汚れや傷もなく綺麗な状態かと思いますが、

新品タグ付き♥半額以下♥ローズティアラ クロスステッチ ワンピース

素人保管・クリーニングであることをご了承ください。

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定価：22000円

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サイズ：M

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カラー：グレイッシュブルー

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着丈：123cm

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カラー···ブルー

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柄・デザイン···レース

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

etoll.(エトル) 幾何学チュールジャガードワンピース2回着用。(購入時期：22.4)ホームクリーニング済み。あまり人と被らず、可愛いデザインで気に入っていますが今後着用予定がない為出品します。目立つ汚れや傷もなく綺麗な状態かと思いますが、素人保管・クリーニングであることをご了承ください。定価：22000円サイズ：Mカラー：グレイッシュブルー着丈：123cm・インナーワンピ裏地あり・ポケットなし⭐︎以前より値下げしました。⭐︎結婚式 パーティードレス 二次会#etoll #結婚式ワンピース #パーティードレスカラー···ブルー柄・デザイン···レース

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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