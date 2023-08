HERMES エルメスのレザースニーカーとなります

サイズ 36 1/2(約23.5cm)

美品だと思います

ただ1度私の手に渡りましたので未使用に近いとさせて頂きました

箱と保存袋が付属します

高級ブランドエルメスのレザースニーカーをこの機会に如何でしょうか

購入先は古物商のみ参加のブランドオークションとなります

なにか有りましたら質問をお願いします

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド エルメス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

HERMES エルメスのレザースニーカーとなりますサイズ 36 1/2(約23.5cm)美品だと思いますただ1度私の手に渡りましたので未使用に近いとさせて頂きました箱と保存袋が付属します高級ブランドエルメスのレザースニーカーをこの機会に如何でしょうか購入先は古物商のみ参加のブランドオークションとなりますなにか有りましたら質問をお願いします

