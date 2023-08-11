100%正規品 ［学園祭プリンセス］フォンニーナ その他

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［チョコレート大作戦］フォンニーナ 3枚
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微キズがある為、少し安くしております
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カワウソ様専用上記の方以外が購入された場合、関係ないカードを発送致しますのでご注意下さいバトルスピリッツバトスピ［学園祭プリンセス］フォンニーナ 3枚［戦国舞姫］フォンニーナ 3枚［チョコレート大作戦］フォンニーナ 3枚微キズがある為、少し安くしております