ご覧頂きありがとうございます^_^

美品 エルメス カレ90 JAbadie スカーフ HERMES

こちらで出品している商品は、真贋保証されているブランドオークションにて購入した正規品ですのでご安心ください。

★商品詳細★

【Hermès/エルメス】

ハイブランドHermèsの需要が高いカレ90★

可愛らしいピンクカラーで、装着すると顔周りが華やかになります(^^♪

肌触りの良いシルク素材で1年中お使い頂けます(^^♪

▼サイズ

縦 約87㎝

横 約86㎝

※素人採寸ですので誤差ございます。ご了承ください。

▼仕様

シルク100%

▼シリアル

-

▼付属品

-

▼状態

USED品のため、擦れ・薄汚れ・ペン汚れ・シワがみられますが、破れはみられず末永くご使用して頂けます。

▼備考

・ヴィンテージ品・USED品になります

目立つ傷等は画像で載せておりますが、写りきらない微細なスレ汚れある場合がございます。ご理解頂ける方ご購入お願いいたします。

・お値引き交渉させていただきますので、お気軽にコメントにてお伝えください(^^)

・万が一コピー商品がありましたら返品対応させていただきますので、評価前にコメントお願いいたします。

#Hermès

#ハイブランド

#シルク100%

商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご覧頂きありがとうございます^_^こちらで出品している商品は、真贋保証されているブランドオークションにて購入した正規品ですのでご安心ください。★商品詳細★【Hermès/エルメス】ハイブランドHermèsの需要が高いカレ90★可愛らしいピンクカラーで、装着すると顔周りが華やかになります(^^♪肌触りの良いシルク素材で1年中お使い頂けます(^^♪▼サイズ縦 約87㎝横 約86㎝※素人採寸ですので誤差ございます。ご了承ください。 ▼仕様シルク100%▼シリアル-▼付属品-▼状態USED品のため、擦れ・薄汚れ・ペン汚れ・シワがみられますが、破れはみられず末永くご使用して頂けます。▼備考・ヴィンテージ品・USED品になります目立つ傷等は画像で載せておりますが、写りきらない微細なスレ汚れある場合がございます。ご理解頂ける方ご購入お願いいたします。・お値引き交渉させていただきますので、お気軽にコメントにてお伝えください(^^)・万が一コピー商品がありましたら返品対応させていただきますので、評価前にコメントお願いいたします。#Hermès#ハイブランド#シルク100%

