* ⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒ *

ヴィンテージのかわいいくまさん生地で

作られたリメイクスカートです。

裏地もとってもキュート♡

数年前に原宿パナマボーイで購入しました。

1度も着用しておりません。

系統が変わったため出品します。

☆彡 ★彡 ☆彡 ★彡 ☆彡 ★彡

ウエスト:30cm ※ゴムなので多少伸びます。

幅:47cm

丈:68cm

☆彡 ★彡 ☆彡 ★彡 ☆彡 ★彡

細かいダメージなどは見落としているかもしれませんので、状態を気になさる方はご購入をお控えください。

長期自宅保存のため汚れや匂いが気になる方、完璧を求められる方、ジャッジの厳しい方はご遠慮下さい。

他にもくまさんやファンシーアイテム多数出品中です♪

お値下げ相談可能です。おまとめで更にお安くできます♡

*⑅︎୨୧┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎୨୧⑅︎*

ファンシーアラモード グニフニ Spank! ナイルパーチ 80s

パナマボーイ バージンメリー yakusoku ホンワカパッパ

⚠︎素人検品のため、シミなどの見落とし、測定したサイズに多少の誤差が生じるかもしれません。古着が苦手な方、神経質な方はご購入をお控えください。

⚠︎トラブル防止のため、気になる点などございましたら、お気軽にコメントください。

⚠︎即購入OKですが、発送は平日のみになります。

⚠︎他サイトでも販売中のため、突然削除することがございます。

カラー···ブルー

柄・デザイン···その他

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド パナマボーイ 商品の状態 新品、未使用

