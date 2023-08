2022年4月に発表されたSpring Glory collectionのカフタンドレスです。

春の訪れを祝う歓びに溢れた、優しい色彩のフラワーモチーフが素敵です。

コンパクトに折り畳め、お洗濯してもすぐに乾く為、旅のお供にも最適です。

お客様より、

「インド綿のカフタンは軽くてシワになりにくく、水着の上にもさっとはおれ、レストランにもワンピースとして着ていける春〜秋旅のマストアイテムだなと改めて思いました」という嬉しいコメントをいただいております!

両サイドにスリットが無く縫い合わせてあるタイプなので、ワンピースのように着用可能です。

ウエストの紐でサイズ調整も可能です。

直線裁ちに近いシンプルでゆったりとした着心地の為、マタニティードレスとしてもおすすめです。

★他の商品と同梱可能な場合、おまとめ割引致します!

#Monikaアノーキ

#Monikaインド

1点のみの入荷です。

【サイズ】フリー

着丈:約131.5cm

(モデル身長160cm)

(トルソーサイズ:9号、肩幅:38cm、バスト:82cm、ウエスト:60cm、ヒップ:86cm)

【素材】コットン100%

【MADE IN INDIA】

■インド製品について■

ブロックプリント製品をはじめ、インドの手仕事製品は職人がいくつもの工程を手間暇かけてひとつひとつ心を込めて手作りしています。

熟練の職人でも染めムラやわずかな柄のズレ等全く無く仕上げる事は不可能と言われ、作業工程の間に染料のシミなどが付いたり、若干のほつれなど発生する場合もございます。

どれも手仕事ゆえの味わいとして受け取っていただけましたら幸いです。

機械製品にはない職人の息吹きが感じられる、あたたかみのある手仕事の魅力が届きますように。

■ケアについて■

ブロックプリント、ダブプリントなど染め物に関しまして、染料の匂いが残っていますので、お手元に届きましたら風通しの良い場所で陰干ししていただくか、一度お洗濯されると匂いが軽減されるかと思います。

■お洗濯について■

ANOKHI製品は色止めしてある為、ほとんど色落ちしませんが、念の為最初は単独でお洗濯される事をおすすめ致します。(洗濯機で洗えます。)

ドライクリーニングは可能ですが、乾燥機は使えません。

洗剤は、中性洗剤をお使い下さい。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド アノーキ 商品の状態 新品、未使用

