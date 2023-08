#STRAHLJewelry 出品ページをご覧いただきありがとうございます!

※プロフご覧ください。

V字のレトロで可愛いフラワーモチーフリング♪

フェミニンなファッションにも韓国ファッションにも

似合うイエローゴールドリングです☆

大切なパートナーや友達、家族、ご自身のご褒美にいかがでしょうか♪

K18イエローゴールド/12号

K18イエローゴールド/13号もご用意あります。

_______________________

【商品番号】SL-3118

【金種】K18PG(ピンクゴールド)

【宝石】天然ダイヤモンド 10ps 合計 0.07ct

【Gカラー/SI1以上/Good~berryGood】

【サイズ】12号

【トップ幅】約 9.0mm

【リング横腕】約 1.5mm

【リング腕下】約 1.6mm

【総重量】約 1.66g

【刻印】K18、0.07

【付属品】品質保証書/ジュエリーケース/ミニトートバック

【発送日】1日~2日(都合により2日~3日へ変更あり)

匿名対応、追跡機能付き

【誕生石】ダイヤモンド 4月

______________________

※サイズ直し可能

サイズ直しご希望な方は、1週間お時間頂きます。

【 11号/11.5号/12.5号/13号/13.5号/ 】

______________________

シュトラールジュエリー/STRAHLJewelry

キャバ嬢ジュエリー

結婚指輪/婚約指輪

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

