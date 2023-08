ご覧いただきありがとうございます(*´ω`*)

Loki様 百合3種 小花3種 マスク⑱



モンスターフルーツ アクセサリー キーホルダー

こちら、受注生産です。

オーダー受付 パネル 猫⑤ フラットポーチ ミニトートバック ご予約ページ

プロフィール一読し、お時間に余裕がある方

106 ニコちゃん糸巻きレザー 異素材タッセルキーホルダー バッグチャーム

こちらよりオーダーのコメントお願いいたします。

【くるくる様専用】ハンドメイド マルチーズ 6/4

出来上がりましたら、画像、メッセージをお送り

THE NORTH FACE バルトロライトジャケット ND91950 ブラッ…

させていただきますので、2日以内にご購入のお手続き

ari様 専用

お願いいたします(^_^*) 送料込みの¥3100になります。

オーダーページ パネル ゴールデンレトリバー 5/12



【専用】VaBoさま

モノトーンのハニーチューン生地と、側面をブルーでがま口メイクポーチを製作いたしました。

melon様専用♪本革薔薇トートバッグ♪



四つ葉様 オーダーポーチ

内布は茶色に白のドットです。

きよ様 THE NORTH FACE バルトロライトジャケット ND91950

画像9.10枚目は使用例の参考です。

✻がま口ポーチ✻✨✫赤ずきんちゃん✫コヤンイサムチョン



♡ヴィンテージこつ様専用ページ♡

表面に接着キルト芯を入れて、内布には薄めの接着芯を使用し、しっかりふんわり仕上げました。

ストロベリーショートケーキ ポーチ



【受注製作】モノトーンハニーチューン がま口メイクポーチ ペンケースハンドメイド

口がね アンテイークゴールド 横15cm 縦7cmを使用

★お問い合わせ窓口★



☆プレゼント☆ミニ巾着

口金を開いた状態で15×14.5cmの正方形に近い形になります。

⑶❤ありがとうございます❤

底面 マチ 約12 cmぐらい。

◎最新◎リバティガーゼハンカチオーダー◎6/6〜

それぞれの面に違う接着芯を使用しましたので

タイ 手織・手作り 肩掛けBag

程よくふんわりした仕上がりになります。

スマホショルダー☆ショルダーバッグ☆携帯ケース☆ポシェット

こちらのがま口メイクポーチの形はがばっと180度開くので

HIMA様専用207 ジョリーフルール 2WAYフラットポーチ サコッシュ

中身が見やすいと、1番人気です。

【ご確認専用ページ】着物ストラップ キーホルダー/ハンドメイド



《専用です♡》

がま口メイクポーチとしてお作りしましたが、

THE North face ベントフーディM

ペンケースとしても、ご好評いただいております。

オーダーページ パネル トイプードル 6/25

15cmまでの物、ペン30本ぐらいでしたら入ります。

メガネケースハンドメイド(ソレイアード生地使用)

がま口以外は、撮影用ですので含まれません。

【USED・美品】ドクターマーチン MONO 1461 3ホール UK7



《確認用です》DOLL 薔薇のポーチ❤︎ DOLL155

がま口はお洗濯できませんのでご注意ください。

Loki様 百合3種 小花3種 マスク⑱



モンスターフルーツ アクセサリー キーホルダー



オーダー受付 パネル 猫⑤ フラットポーチ ミニトートバック ご予約ページ

検索

106 ニコちゃん糸巻きレザー 異素材タッセルキーホルダー バッグチャーム

がま口ペンケース/ペンがま口/がま口メイクポーチ/モノトーン筆箱/筆箱がま口/白黒がま口/大容量ペンケース/ハニーチューンがま口/一点物がま口/ペン大容量がま口/ろみぃ/化粧ポーチがま口/化粧ポーチ/レトロがま口/レトロがま口筆箱/がま口ポーチ/オトナ女子プレゼント/筆箱ペンケース/がま口ペンポーチ/筆箱がま口/筆箱お洒落/口金ペンケース/口金筆箱/がま口ポーチ大きめ/化粧ポーチ大きめ/がま口ポーチ/マチ大きめがま口/

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます(*´ω`*)こちら、受注生産です。プロフィール一読し、お時間に余裕がある方こちらよりオーダーのコメントお願いいたします。出来上がりましたら、画像、メッセージをお送りさせていただきますので、2日以内にご購入のお手続きお願いいたします(^_^*) 送料込みの¥3100になります。モノトーンのハニーチューン生地と、側面をブルーでがま口メイクポーチを製作いたしました。内布は茶色に白のドットです。画像9.10枚目は使用例の参考です。表面に接着キルト芯を入れて、内布には薄めの接着芯を使用し、しっかりふんわり仕上げました。口がね アンテイークゴールド 横15cm 縦7cmを使用口金を開いた状態で15×14.5cmの正方形に近い形になります。底面 マチ 約12 cmぐらい。それぞれの面に違う接着芯を使用しましたので程よくふんわりした仕上がりになります。こちらのがま口メイクポーチの形はがばっと180度開くので中身が見やすいと、1番人気です。がま口メイクポーチとしてお作りしましたが、ペンケースとしても、ご好評いただいております。15cmまでの物、ペン30本ぐらいでしたら入ります。がま口以外は、撮影用ですので含まれません。がま口はお洗濯できませんのでご注意ください。検索がま口ペンケース/ペンがま口/がま口メイクポーチ/モノトーン筆箱/筆箱がま口/白黒がま口/大容量ペンケース/ハニーチューンがま口/一点物がま口/ペン大容量がま口/ろみぃ/化粧ポーチがま口/化粧ポーチ/レトロがま口/レトロがま口筆箱/がま口ポーチ/オトナ女子プレゼント/筆箱ペンケース/がま口ペンポーチ/筆箱がま口/筆箱お洒落/口金ペンケース/口金筆箱/がま口ポーチ大きめ/化粧ポーチ大きめ/がま口ポーチ/マチ大きめがま口/

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

【くるくる様専用】ハンドメイド マルチーズ 6/4THE NORTH FACE バルトロライトジャケット ND91950 ブラッ…ari様 専用オーダーページ パネル ゴールデンレトリバー 5/12【専用】VaBoさまmelon様専用♪本革薔薇トートバッグ♪四つ葉様 オーダーポーチきよ様 THE NORTH FACE バルトロライトジャケット ND91950✻がま口ポーチ✻✨✫赤ずきんちゃん✫コヤンイサムチョン♡ヴィンテージこつ様専用ページ♡