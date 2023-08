Apple iPad 第6世代 ゴールド 32GB セルラー 2018年モデル

soul様専用品です!

ブランド:Apple iPad

〔外観に関して〕

タッチパネルには大きな傷はありません。裏面には四隅に傷と線傷がついています。

〔動作に関して〕

充電 ok

タッチパネル ok

アウトカメラ ok

インカメラ ok

マイク ok

スピーカーok

音量ボタン ok

touchID ok

〔バッテリー〕

2018年のものですので劣化はありますが、使ってみて

交換の必要は感じませんでした。 充電回数137回の最大充電容量は92%でした。

〔システムバージョン〕

16.4.1

[シリアル番号]

DMPX6N4UJMXJ

[IMEI番号]

353037095444969

[ネットワーク利用制限]

[docomo判定結果:○]

中古品なので神経質な方はご購入を控えてください。

付属品は箱のみです(シリアル違い)。

また発送まで1-2日ほどお時間を要します。

初期化したうえで発送します。

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 やや傷や汚れあり

