入園入学祝い SONY MDR-EX600 BLACK イヤフォン

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頂き物ですが、使わないのでお譲りします。

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箱などはなく、写っているものが全てです。

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出品前に聞いたところ、動作は正常でした【素人チェックです】

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中古になる旨、ご了承頂けるかたのみお願いします

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受取後の返品はお受けできませんので、状態を気にされる方の購入はご遠慮ください

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商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 やや傷や汚れあり

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