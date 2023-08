年末のプロモーション特価！ Tシャツ 【USA製】アイアンメイデン デカロゴプリント ゆるダボ XL 黒 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

オシャレさんいらっしゃいませ^ ^

● お得な【フォロー割】

①SHOPをフォローする

②【フォロー割】とコメントする

2001〜5000円 →200円引

5001〜10000円 →400円引

10001〜15000円 →800円引

15001〜 →1600円引

———◆商品詳細◆———

○商品名

その他Tシャツ→#古着屋LIEN_Tシャツ

○ポイント

・made in USA

・ViRTUAL WORLD TOUR

・コピーライト入り

・マルチカラー

・ビッグシルエット

○カラー

黒 ブラック 黄 イエロー

○サイズ【平置き】(cm)

表記:XL

実寸:XL

肩幅ー52

身幅ー57

袖丈ー24

着丈ー80

※生産国やメーカーでサイズ感が

異なります。実寸サイズを必ず

ご確認ください。

※素人採寸のため誤差はご了承ください。

○コンディション

未使用品(タグなし)

○素材(%)

コットン100

———————————

#古着屋LIEN_USA製

#古着屋LIEN_取扱商品

No.89101880

当SHOPでは菅田将暉、在原みゆ紀、小松奈々、常田大希、あいみょんさんのような古着好きが好むヴィンテージ商品やレトロ古着を取り扱っております。最近では90s後期-00sのファッション、Y2Kにハマる古着も取扱い始めております。

カラー···ブラック

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···クルーネック

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 未使用に近い

