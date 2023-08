TIGER&BUNNY The Beginning スペシャルエディション プログラム

プログラム

カードホルダー

ヒーローカード 全種 12種

TIGER&BUNNY The Beginning プログラム

TIGER&BUNNY The Rising プログラム

の、セットになります。

スペシャルエディションのOPP袋はありません。

収納ボックスはスレ・傷・折れ・汚れ有り。

プログラム3種はスレ・傷・折れ・汚れ有り。

カードホルダーはスレ・傷・汚れ有り。

ヒーローカード12種はスレ・傷・折れ有り。

ヒーローカード12種の下に付属のクルセイドも入れてあります(旧ワイルドタイガーはクルセイドではなく、チラシが入っています)

状態にご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

