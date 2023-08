グレンロイヤル

2ハンドルトートバック

色 ニューブラック

□ブランド

GLEN ROYAL

グレンロイヤル

トートバッグ ショルダーバッグ



□モデル

2HANDLE TOTE BAG

2ハンドルトートバッグ

□生産国

スコットランド

□サイズ

縦37cm 横35cm マチ8cm 持ち手54cm

A4サイズが余裕を持って入ります。

□素材

牛革 ブライドルレザー

□色

ニューブラック

□付属品

購入時の純正パッケージバッグ

□関連ブランド

Whitehouse Cox ホワイトハウスコックス ETTINGER エッティンガー IL BISONTE イルビゾンテ WILDSWANS ワイルドスワンズ GANZO ガンゾ PORTER ポーター 土屋鞄 万双

特別価格 グレンロイヤル トートバッグ



シンプルで普段使いに最適な、A4サイズがゆとりを持って入る縦長式トートバッグです。

バッグのマチ(厚み)は約8cmでパッと置いた際に自立するので、訪問先で足元に置いても安心な仕様。

ハンドルとボディーを繋ぐ馬具で使用される英国製のアンティークブラスのパーツは、堅牢さに優れ、同じ馬具由来のブライドルレザーとの相性も抜群です。

バッグそのものがシンプルな作りになっているため、ビジネスシーンにはもちろん、休日などオンオフ問わずお使いいただけます。

使い込むほどに柔らかくなり、深く増していく風合いを是非お楽しみ下さい。

■素材についてのご注意

革の表面に浮き出ている、白い粉『ブルーム』。革に入りきらなかったロウが結晶化して浮かび上がっています。

ご購入頂いた商品はブルームを落とさず、そのままの状態でお届けしています。

ブルームは使い込む毎に自然と取れていきますので、気になる場合はブラッシングで払い落としたり、乾いた布で拭き落として頂いて構いません。

お好みのレザーの状態で末長くお使い下さい。

素材 フルブライドルレザー

サイズ 幅350×高さ370×奥行80(mm)

重量 約 730 グラム

生産国 スコットランド

商品の情報 ブランド グレンロイヤル 商品の状態 新品、未使用

