ご観覧ありがとうございます!

SUPER BEAVER NOiD タオル ブラック 希少



25年以上前のお品です。

今では手に入らない貴重なお品となります!

HEADWAX

2000

X hide official trading card:フェイス Face

・1Pack 10枚入 -1Box 12Pack入

hide トレカ BOX SPECIALカード含む ランダム120枚

ボックススペシャルカードは画像3となります。

画像カードすべてまとめて お譲り致します!

☆

即購入OK

単体値引き交渉不可。まとめ値引き可能です。

コチラからお願いします♡

#X_sayoto

ご要望の方はタイトルの商品ナンバーをコメント欄に記載して下さい*^^*

値引き交渉中、他者が購入した場合はそちらが優先となりますのでご注意下さい。

※まとめ値引き詳細

♥2点以上…合計金額より200円引き

♥5点以上の合計金額が12090円以上…合計金額より525円引き

♥不定期ですが、週末値引き致します♡

大変お得な値引きサービスです!Ü

是非ご利用下さいませ✩*.

x230- X hide official 公式 トレカ フェイス Face



☆販売商品

25年以上、暗所で保管していたお品です。

25年以上前のお品になりますので、多少の劣化が見受けられますことを、、ご了承いただける方のみご購入お願い致します。

コレクションのひとつにいかがでしょうか(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)

☆梱包

opp袋に入れ、ダンボール補強、防水対応後丁寧に梱包します。プチプチが必要だと感じた場合は使用します。

☆コメント欄につきまして

当方より返答後、3日間72時間以内にご連絡がない場合、コメントは削除させて頂きます。また問い合わせに対しましても同様とさせて頂きますのでご了承下さいませ。

✧参考画像や説明欄にて不明な点がごさいましたら

商品のサイズやキズやページ抜け等…

ご購入前に必ずコメント欄にてお問合せ下さい。

スムーズにお取引が進むよう誠意を持って対応して参ります。よろしくお願いします

-検索用-

X JAPAN HIDE YOSHIKI HEATH TOSHI PATA TAIJI LUNA SEA J INORAN RYUICHI 真矢 SUGIZO エックス 解散 zilch hide 追悼 hide with Spread Beaver

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

ご観覧ありがとうございます!25年以上前のお品です。今では手に入らない貴重なお品となります!HEADWAX2000X hide official trading card:フェイス Face・1Pack 10枚入 -1Box 12Pack入hide トレカ BOX SPECIALカード含む ランダム120枚ボックススペシャルカードは画像3となります。画像カードすべてまとめて お譲り致します!☆即購入OK単体値引き交渉不可。まとめ値引き可能です。コチラからお願いします♡#X_sayotoご要望の方はタイトルの商品ナンバーをコメント欄に記載して下さい*^^*値引き交渉中、他者が購入した場合はそちらが優先となりますのでご注意下さい。 ※まとめ値引き詳細♥2点以上…合計金額より200円引き♥5点以上の合計金額が12090円以上…合計金額より525円引き♥不定期ですが、週末値引き致します♡ 大変お得な値引きサービスです!Ü 是非ご利用下さいませ✩*.☆販売商品25年以上、暗所で保管していたお品です。25年以上前のお品になりますので、多少の劣化が見受けられますことを、、ご了承いただける方のみご購入お願い致します。コレクションのひとつにいかがでしょうか(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)☆梱包opp袋に入れ、ダンボール補強、防水対応後丁寧に梱包します。プチプチが必要だと感じた場合は使用します。☆コメント欄につきまして当方より返答後、3日間72時間以内にご連絡がない場合、コメントは削除させて頂きます。また問い合わせに対しましても同様とさせて頂きますのでご了承下さいませ。✧参考画像や説明欄にて不明な点がごさいましたら商品のサイズやキズやページ抜け等…ご購入前に必ずコメント欄にてお問合せ下さい。スムーズにお取引が進むよう誠意を持って対応して参ります。よろしくお願いします-検索用-X JAPAN HIDE YOSHIKI HEATH TOSHI PATA TAIJI LUNA SEA J INORAN RYUICHI 真矢 SUGIZO エックス 解散 zilch hide 追悼 hide with Spread Beaver

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

