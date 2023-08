【返品不可】 Abitus アビタス 米国公認会計士 テキストver7.11 USCPA 参考書

アビタス Abitus 米国公認会計士のVer7.11のフルセット(テキスト・問題集)です。

FAR/BECの一部以外は未開封の新品未使用です。(テキストにのみ水性黄色マーカーでのハイライトがあります。)

【セット内容】

●英文会計入門 (新品未開封)

テキスト、問題集、資料・設例解答集

●FAR 1-3 v7.11

FAR 1-3 テキスト Volume 1, Volume 2

FAR 1-3 問題集 Volume 1, Volume 2

FAR 1-3 問題集 Volume 1&2 日本語訳

●FAR 4&5 v7.11

FAR 4&5 テキスト Volume 1 ,Volume 2

FAR 4&5 問題集 Volume 1 ,Volume 2

FAR 4&5 問題集 Volume 1&2 日本語訳

●AUD v7.11

AUD テキスト Volume 1, Volume 2

AUD 問題集 Volume 1, Volume 2

AUD 問題集 Volume1&2 日本語訳

●BEC v7.11

BEC テキスト Volume 1, Volume 2

BEC 問題集 Volume 1, Volume 2, Volume 3

BEC 問題集 Volume1-3 日本語訳

●REG 1 v7.11

REG 1 テキスト Volume 1, Volume 2

REG 1 問題集 Volume 1, Volume2

REG 1 問題集 Volume1&2 日本語訳

●REG 2 v7.11

REG 2 テキスト Volume 1, Volume 2

REG 2 問題集 Volume 1, Volume 2

REG 2 問題集 Volume1&2 日本語訳

IDは付属しません。

バラ売りは対応できません。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

