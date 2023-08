全国宅配無料 ✻がま口ポーチ✻✨✫赤ずきんちゃん✫コヤンイサムチョン ファッション雑貨

✤❖✤ Handmade ✤❖✤

✤❖✤ Handmade ✤❖✤♕ご覧頂きありがとうございます✨❦可愛いい❤ 赤ずきんちゃんでがま口 マチ付きポーチを作りました ✨✌︎('ω'✌︎ )✨ 後面はルミちゃん♡ ❦小銭入れ・お薬入れ・カギ入れ・ イヤホン入れ 等などちょっと他のも のと 分けて収納したい物に活躍す ると思います✨♛ガマ口 8.5cmを使用 縦 10cm位(玉は含みません) 横 11cm位 マチ 5cm位♕中袋 カナダコットン ♛ビーズ、ラインストーンでお洒落し ています✨ チャーム着いてます✨♕丁寧を心がけておりますが素人のハ ンドメイドですの歪みシワ2度縫い など、ご理解頂ける方に✨♛どうぞよろしくお願いいたします✨◈♖◈商用利用可の生地使用◈♖◈こちらの商品は고양이 삼촌 《 コヤンイ サムチョン 》の ファブリックを使用したいちご大福のハンドメイド品です。고양이 삼촌 《コヤンイ サムチョン 》オリジナル製品ではございません。ファブリック イラストの著作権はJAESUNSHOP が所有いたします。◈♖◈♖◈♖◈◈♖◈♖◈◈♖◈♖◈◈♖◈♖◈がま口ポーチイヤホンケースエチケットポーチコインケースお財布小銭入れコスメポーチ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

