【全品送料無料】 オヤイデ デジタルケーブル 1.3m×1本 RCA端子(新品未使用品/送料無料) その他

Oyaide オヤイデ デジタルケーブル 1.3m×1本
希少品！昭和レトロ★SONY ソニー ★シンセサイザーチューナーST-JX8
RCA端子
だいご様 YAMAHA CS-50P レコードプレーヤー
(新品未使用品 / 送料無料)
DENON DCD-800NE CDプレーヤー 第二世代電源化済み
ソニー ICD-UX575F-B ステレオICレコーダー
中心導体には金属中最も伝導率の高い5N（99.999％）純銀を使用。
marantz NR1403 AVアンプ
お薦めできるデジタルケーブルです。
通勤ライダー様専用★WT-5000+WM600 赤外線方式 ワイヤレスマイク
Pioneer ネットワークオーディオXC-HM82-S
長さ：1.3m
CaTeFo ワイヤレスピンマイク Star 200 T1
DR-510/1.3
0902 TEAC ティアック CD-P3000 CDプレイヤー ジャンク
導体1.05mm、5N（99.999％）純銀、スキンパス加工
KORG DS-DAC-10-SV
絶縁体：テフロンスキン層+フォームポリエチレン
Panasonic SC-CH510G
シールド：銅箔+銀メッキ銅（編組率95％以上）
ジッツオGT2542 2型4段カーボン三脚
外装：UVカットポリウレタン
ソノス スタンド Era 100 Stand ブラック E10SPWW1BLK
インピーダンス：758Ω
スライヴ MD-8707
静電容量：56.5nF/Km
MOTU 896mk3 Hybrid
波長短縮率：74.5％
【完動品】Panasonic RAMSA アレイスピーカー WS-LA208
減衰量：23.1db/Km
ZOOM Q2N
導体抵抗：21Ω/Km
ソニーの名機 パーソナルオーディオシステム ZS-F1
外径：8.0mm
RODE ロード VideoMic Rycote コンデンサーマイク VMR
木のヘッドシェル ( 備長炭＋花梨 指掛け、黒檀) 9g
購入価格よりお安くしますので宜しくお願い致します。
TASCAM CD-MDコンビネーションデッキ MD-CD1
Audio Technica AT-LP3ターンテーブル 渋井丸拓男 様専用
AG01 YAMAHA コンデンサーマイク エコー Android用ケーブル付き
SONY MDレコーダー MZ-B100
Oyaide オヤイデ デジタルケーブル 1.3m×1本 RCA端子 (新品未使用品 / 送料無料)中心導体には金属中最も伝導率の高い5N（99.999％）純銀を使用。お薦めできるデジタルケーブルです。長さ：1.3mDR-510/1.3導体1.05mm、5N（99.999％）純銀、スキンパス加工絶縁体：テフロンスキン層+フォームポリエチレンシールド：銅箔+銀メッキ銅（編組率95％以上）外装：UVカットポリウレタンインピーダンス：758Ω静電容量：56.5nF/Km波長短縮率：74.5％減衰量：23.1db/Km導体抵抗：21Ω/Km外径：8.0mm購入価格よりお安くしますので宜しくお願い致します。