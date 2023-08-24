【全品送料無料】 オヤイデ デジタルケーブル 1.3m×1本 RCA端子(新品未使用品/送料無料) その他

Oyaide オヤイデ デジタルケーブル 1.3m×1本

希少品！昭和レトロ★SONY ソニー ★シンセサイザーチューナーST-JX8

RCA端子

だいご様 YAMAHA CS-50P レコードプレーヤー

(新品未使用品 / 送料無料)

DENON DCD-800NE CDプレーヤー 第二世代電源化済み



ソニー ICD-UX575F-B ステレオICレコーダー

中心導体には金属中最も伝導率の高い5N（99.999％）純銀を使用。

marantz NR1403 AVアンプ

お薦めできるデジタルケーブルです。

通勤ライダー様専用★WT-5000+WM600 赤外線方式 ワイヤレスマイク



Pioneer ネットワークオーディオXC-HM82-S

長さ：1.3m

CaTeFo ワイヤレスピンマイク Star 200 T1

DR-510/1.3

0902 TEAC ティアック CD-P3000 CDプレイヤー ジャンク

導体1.05mm、5N（99.999％）純銀、スキンパス加工

KORG DS-DAC-10-SV

絶縁体：テフロンスキン層+フォームポリエチレン

Panasonic SC-CH510G

シールド：銅箔+銀メッキ銅（編組率95％以上）

ジッツオGT2542 2型4段カーボン三脚

外装：UVカットポリウレタン

ソノス スタンド Era 100 Stand ブラック E10SPWW1BLK

インピーダンス：758Ω

スライヴ MD-8707

静電容量：56.5nF/Km

MOTU 896mk3 Hybrid

波長短縮率：74.5％

【完動品】Panasonic RAMSA アレイスピーカー WS-LA208

減衰量：23.1db/Km

ZOOM Q2N

導体抵抗：21Ω/Km

ソニーの名機 パーソナルオーディオシステム ZS-F1

外径：8.0mm

RODE ロード VideoMic Rycote コンデンサーマイク VMR



木のヘッドシェル ( 備長炭＋花梨 指掛け、黒檀) 9g

購入価格よりお安くしますので宜しくお願い致します。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

Oyaide オヤイデ デジタルケーブル 1.3m×1本 RCA端子 (新品未使用品 / 送料無料)中心導体には金属中最も伝導率の高い5N（99.999％）純銀を使用。お薦めできるデジタルケーブルです。長さ：1.3mDR-510/1.3導体1.05mm、5N（99.999％）純銀、スキンパス加工絶縁体：テフロンスキン層+フォームポリエチレンシールド：銅箔+銀メッキ銅（編組率95％以上）外装：UVカットポリウレタンインピーダンス：758Ω静電容量：56.5nF/Km波長短縮率：74.5％減衰量：23.1db/Km導体抵抗：21Ω/Km外径：8.0mm購入価格よりお安くしますので宜しくお願い致します。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

TASCAM CD-MDコンビネーションデッキ MD-CD1Audio Technica AT-LP3ターンテーブル 渋井丸拓男 様専用AG01 YAMAHA コンデンサーマイク エコー Android用ケーブル付きSONY MDレコーダー MZ-B100