031007610305J0594

ARNYS アルニス ウール カシミア ダブル ジャケット 紺



【LARDINI/ラルディーニ】ジャケット

ブランド :theory セオリー 正規品

ETRO エトロ テーラードジャケット 大人っぽお洒落め 綺麗めシンプル カーキ



The three robbers キートンジャケット

サイズ :38(胸囲 95 表記)

Finjackフィンジャック ニットジャケット サイズM ネイビー



COMOLIヨリ杢ジャケット

モデル :ヒッコリーストライプ柄コットンリネンテーラードジャケット

【新品】高級イタリア製生地 メンズストライプジャケット



定価以下 M FCRB Bristol Team Blazer ブレザー

着丈 :72cm

専用HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE BASICS プリーツ



ケネスフィード ジャケット L

身幅 :52.5cm

COMME des GARCONS HOMME ナイロン デニム テーラード



チャップス ラルフローレン 2B 金ボタン ブレザー

肩幅 :45cm

LARDINI メンズテーラードジャケット ネイビー 50 本切羽 秋冬



マッキントッシュ テーラードジャケット 2B ネイビー M

袖丈 :64.5cm

size44☆良品☆ドルチェ&ガッバーナ黒ラベル 2釦ジャケット ブラック



未使用 タグ付き ジェイプレス J.PRESS シングルジャケット サイズM

素材 :表地 コットン 70% リネン 30% 裏地 コットン 100%

john lawrence sullivan カモ柄 テーラードジャケット



VEILANCE BLAZER LT

色 :ヒッコリーストライプ

★Fumi様専用★エリコフォルミコラ ネイビージャケット ホップサック



春物値下!RALPH LAUREN RAGBY (ラグビー)ブレザー ネイビー

特徴 : ピークドラペル ラペル幅7cm フロント3ボタン留め(段返りにてご着用頂けます) 左胸ポケット 腹部左右フラップ付きボタン留めパッチポケット 袖口3ボタン本切羽 背抜き センターベント 内側両胸フック付きボタン留めポケット 裏地接合部パイピング仕上げ ダミーエルボーパッチ(ステッチのみの仕上げ) 柔らかなコットンリネン生地と、ヒッコリーストライプが相まって爽やかなリゾートスタイルのスタイリングを演出。生地感はとてもやわらかいもので、サラリと羽織って頂け、これからの季節のトップアウターとしてとてもおススメの一着です。こちらのアイテムは新古品とお考え下さい。

【美品】Brooks Brothers⭐︎テーラードジャケット⭐︎シルク100%⭐︎



Namacheko 20ss Blazer

状態 :こちらのお品物は D の状態のものとなります。

BOSS ボス ボアジャケット リバーシブル ブラウン 希少品



(週末のみ値下げ中)ストレッチ2B-JKT+トラウザーズ SETUP NO ID

コンディション表

日本製 COMME des GARCONS HOMME ギンガムチェック 青 白

N … 新品・未使用品。

【最終値下価格】フランシストモークス シャギー テーラードジャケット 未使用品

D … 未使用保管品・店頭展示品・新古品。

needles miles beams別注 M ニードルス マイルズ ジャケット

NN … 数回使用のとても程度の良い、新品に近い状態のもの。

AOURE アウール リネン混 ブートニエール シワ加工 ストライプ アンコン

GC … USEDのものですが比較的使用感の少ない、程度の良い状態のもの。

Vintage MOSCHINO 最高級ウール オーバーサイズテーラード 50

GU … 細かな小キズ、少々の汚れがある程度の良い美品。

ヴァレンティノガラヴァーニ ダブルジャケット

U … 一般的な使用感のあるお品。

ポールスミス セットアップ ダークネイビー ストレッチ 撥水加工



超美品 ユニバーサルランゲージ ブレザー ダブルジャケット

通常ですとご入金頂きましてから2~3日以内には届くものと思われますが、まれに1週間以上遠方の方(沖縄や島嶼部)で時間がかかる時が御座います。土、日は配送いたしかねます。金曜日ご入金頂いた方で、月曜日配送となることがございます。ご了承くださいませ。

Arnys paris アルニス リネン ジップアップジャケット スタンドカラー



MACKINTOSH TROTTER ウルトラライト シアサッカー ジャケット

※ いきなりの購入はお控えください。購入前に必ず一度ご連絡いただきますようよろしくお願いいたします。

テーラードジャケット ブルックスブラザーズ



ケネスフィールド 50s フォックスヘリンボーン スポーツコート ジャケット38

今回はアクセス頂きまして誠にありがとうございました。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド セオリー 商品の状態 未使用に近い

031007610305J0594ブランド :theory セオリー 正規品サイズ :38(胸囲 95 表記)モデル :ヒッコリーストライプ柄コットンリネンテーラードジャケット着丈 :72cm身幅 :52.5cm肩幅 :45cm袖丈 :64.5cm素材 :表地 コットン 70% リネン 30% 裏地 コットン 100%色 :ヒッコリーストライプ特徴 : ピークドラペル ラペル幅7cm フロント3ボタン留め(段返りにてご着用頂けます) 左胸ポケット 腹部左右フラップ付きボタン留めパッチポケット 袖口3ボタン本切羽 背抜き センターベント 内側両胸フック付きボタン留めポケット 裏地接合部パイピング仕上げ ダミーエルボーパッチ(ステッチのみの仕上げ) 柔らかなコットンリネン生地と、ヒッコリーストライプが相まって爽やかなリゾートスタイルのスタイリングを演出。生地感はとてもやわらかいもので、サラリと羽織って頂け、これからの季節のトップアウターとしてとてもおススメの一着です。こちらのアイテムは新古品とお考え下さい。状態 :こちらのお品物は D の状態のものとなります。コンディション表N … 新品・未使用品。D … 未使用保管品・店頭展示品・新古品。NN … 数回使用のとても程度の良い、新品に近い状態のもの。GC … USEDのものですが比較的使用感の少ない、程度の良い状態のもの。GU … 細かな小キズ、少々の汚れがある程度の良い美品。U … 一般的な使用感のあるお品。通常ですとご入金頂きましてから2~3日以内には届くものと思われますが、まれに1週間以上遠方の方(沖縄や島嶼部)で時間がかかる時が御座います。土、日は配送いたしかねます。金曜日ご入金頂いた方で、月曜日配送となることがございます。ご了承くださいませ。※ いきなりの購入はお控えください。購入前に必ず一度ご連絡いただきますようよろしくお願いいたします。今回はアクセス頂きまして誠にありがとうございました。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド セオリー 商品の状態 未使用に近い

フランクリーダー FRANK LEDER テーラードジャケット S チャコールSTUDIOUS セットアップ専用 美品 チルコロ テーラードジャケット チェック 2B ストレッチ メンズなべさん様専用コムデギャルソンオムプリュスデザインジャケットBEDJ.W.FORD ベッドフォード 18ss 美品新品未使用品タグ付き セオリー ジャケット