【レビューで送料無料】 【新品】GREYSON x CLUBHAUSポロシャツ ホワイトLサイズ ウエア(男性用)

カラー···ホワイト

種類···ポロシャツ

サイズ···L

丈···半袖

新品・未使用ですが出品いたします。

希少ですので、お探しだった方は是非。

何度となくCLUBHAUSで取り扱ってきた本格派ゴルフブランド・GREYSONと念願のコラボレーションが実現しました。

GREYSON定番の、鹿の子ポロ”OMAHA”のバックに、ウルフがWedgehogを捕らえたグラフィックを大胆にあしらい、フロントには両者のアイコンが並びます。

このベースとなったOMAHA、生地の上質さ、カットの美しさ、そしてなによりボタンを一つ開けた時の襟がめちゃくちゃにかっこいい名作で、個人的に一番好きなモデルなのです。

【サイズ】

着丈/肩幅/身幅/袖丈

L 76.5cm 48cm 62cm 25.5cm

【素材】

綿44%, ポリエステル31%, ナイロン20%, ポリウレタン5%

カラー···ホワイト種類···ポロシャツサイズ···L丈···半袖新品・未使用ですが出品いたします。希少ですので、お探しだった方は是非。何度となくCLUBHAUSで取り扱ってきた本格派ゴルフブランド・GREYSONと念願のコラボレーションが実現しました。GREYSON定番の、鹿の子ポロ”OMAHA”のバックに、ウルフがWedgehogを捕らえたグラフィックを大胆にあしらい、フロントには両者のアイコンが並びます。このベースとなったOMAHA、生地の上質さ、カットの美しさ、そしてなによりボタンを一つ開けた時の襟がめちゃくちゃにかっこいい名作で、個人的に一番好きなモデルなのです。【サイズ】 着丈/肩幅/身幅/袖丈L 76.5cm 48cm 62cm 25.5cm【素材】綿44%, ポリエステル31%, ナイロン20%, ポリウレタン5%GREYSON NO GOLFCLUBHAUSクラブハウスHⅡTmalbon golfmalbonマルボンゴルフビームスBEAMSビームスゴルフBEAMS GOLFsugarloaf social clubelectric golfcaptainshelm golfwindandsea ANTICOUNTRY CLUB TOKYOTANGRAMGOLFICKERSラフアンドスウェルパーリーゲイツナイキNIKEナイキゴルフアディダスゴルフニューバランスゴルフパタゴニアノースフェイスモンベルmont-bellチャンピオンアウトドアサーフスケーターsophcph/golfキャプテンズヘルムテーラーメイドキャロウェイタイトリストピンスリクソン

