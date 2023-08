ご覧いただき誠にありがとうございます。

子供が2歳になるまで使用してました。赤ちゃんだった頃、寝かせつけたままシートごと取り外しができ車を乗り降りできる点や、ご飯屋さんへ行った時などとても重宝しておりました。ジュニアシートに変わり使用しなくなりましたので出品致します。お求めの方ご検討のほどよろしくお願い致します。

付属品はすべてあります。

設置取り外しに伴う小傷、足棒にあり。

全体的にとても綺麗です。

喫煙者はおりません。

本体は出荷前に軽くクリーニング(アルコール除菌スプレー使用)してお出ししますが、2年ほど使用しています、細かい傷や汚れなどはどうしても残ります。あまりに神経質な方はご遠慮ください。

発送はエアパッキンに包んだ後、ストレッチフィルムで更に梱包致します。

配送途中に破れが生じないように梱包致しますが、万が一配送途中に破れ、破損があった場合は配送途中の不備になりますので配送業者へ破損の旨をご連絡して頂けます様お願い致します。

<商品説明>以下引用

○使用期間

新生児~4才頃 19kg以下

後向き/身長40~87cmまで

前向き/身長76cmかつ月齢15か月以上~105cmまで

○サイズ

後向き時:W440×D680~810×H625~750mm 前向き時:W440×D670×H650~825mm

(サポートレッグ、コネクター含まず)

◎カラー ブルー(BL)

〇重さ 13.7kg

〇ブランド コンビ

〇備考 isofix装着、後向き、前向き装着

UN R129/03 適合

○73000円で購入しました。

商品の情報 ブランド コンビ 商品の状態 やや傷や汚れあり

