ロイヤルアルバートの大人気シリーズ★オールドカントリーローズ★トリオ ペアです。

#アイビーアベニューロイヤルアルバート

1962年の登場以来ロイヤルアルバートを代表するロングセラー。

赤、ピンクや黄色のバラが咲き誇る英国の庭をイメージしたエレガントなデザインです。

カップ口径 9センチ ソーサー 14センチ

(トラディショナルなモントローシェイプ)

ケーキ皿 18センチ

現在製造はインドネシアに移っておりますが、こちらは英国製の古き良き時代のお品です。

2023年2月、オーストラリアのパースの老舗デパートマイヤーで新品のロイヤルアルバートを見ましたが、風合い、色合い、手触り全てが英国製とは違いました。

光に翳しますと僅かに小さなカトラリーの跡はございますが、気にならない程度だと思います。

金彩はたっぷりと綺麗です(^^)

テーブルが華やかになるとても素敵なお品です。

丁寧にお包みして送らせていただきます。

どうぞ宜しくお願い致します。

商品の情報 ブランド ロイヤルアルバート 商品の状態 目立った傷や汚れなし

