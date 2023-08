良質 【ReFa リファ 26mmヘアアイロン】 ヘアアイロン

リファ ReFaの26mmアイロンです

新たにアイロンを購入し、使用しなくなったため出品致します

目立つ傷はありませんが、素人保管していたものになりますので神経質な方は御遠慮ください

箱・説明書はございません

プチプチに包んで簡易包装にて

24時間以内に発送させていただきます

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

以下HPより↓

まるでサロン帰りのようなしっとりやわらかい「レア髪」カールに!

【ReFaの独自技術カーボンレイヤープレート】

ReFaの独自技術「カーボンレイヤープレート」の高密度炭素とヒーターと低反発コートの三層構造が、アイロンの水・熱・圧をコントロールして美しい立体感がつづくレア髪カールを叶えます。

【商品仕様】

●電源…AC100V 50/60Hz

●消費電力…0-550W

●プレート温度…120/140/160/180℃

●材質…PET、ポリカーボネート、アルミニウム、炭素

●重量…約350g(電源コード含む)

●サイズ…約315mm×39mm×69mm

●電源コード長さ…約2.5m

●品番…RE-AG00A

アイロンタイプ···カール

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

