最大80％オフ！ Supreme/Nike SB Dunk High 26.0 新品未使用 スニーカー

Supreme/Nike SB Dunk High By Any Means

カラー:レッド

サイズ:26.0cm(US8)

状態:新品未使用

Supreme大阪購入

付属品:レシート原本、黒タグ、半タグ、ステッカー、

替え紐、キーホルダー

ご検討宜しくお願い致します

Supreme/Nike SB Dunk High By Any Meansカラー:レッドサイズ:26.0cm(US8)状態:新品未使用Supreme大阪購入付属品:レシート原本、黒タグ、半タグ、ステッカー、 替え紐、キーホルダーご検討宜しくお願い致します

