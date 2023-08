※購入前プロフィール必読下さい

ニューバランス公式で当選しました。

2-3回着用しましたがやはり少しサイズ合わず他サイズ購入のため出品します。

目立つダメージ等ございませんがユーズドご理解ください。

可能な限りクリーニングしました。

付属の白紐も付きます。

ニューバランスNew Balance Made in U.S.A.

990 V3 "オリーブ”

Teddy Santisをクリエイティブディレクターとして迎える、Made in USA限定コレクション。

クリエイティブディレクターである「Aim Leon Dore/Teddy Santis」の手掛けるメイド イン USA コレクションより「990」のニューカラー。オリーブカラーとベージュ系カラーの組み合わせの秋冬らしいしあがりのモデル。

オリジナル発売以来、常に米国内の工場で製造され、ニューバランスのクラフトマンシップと機能性を体現し続けているブランドのレジェンドと言えるシリーズです。

M990 TO3

カラー:TO3

サイズ:27.5cm

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

※購入前プロフィール必読下さいニューバランス公式で当選しました。2-3回着用しましたがやはり少しサイズ合わず他サイズ購入のため出品します。目立つダメージ等ございませんがユーズドご理解ください。可能な限りクリーニングしました。付属の白紐も付きます。ニューバランスNew Balance Made in U.S.A. 990 V3 "オリーブ”Teddy Santisをクリエイティブディレクターとして迎える、Made in USA限定コレクション。クリエイティブディレクターである「Aim Leon Dore/Teddy Santis」の手掛けるメイド イン USA コレクションより「990」のニューカラー。オリーブカラーとベージュ系カラーの組み合わせの秋冬らしいしあがりのモデル。オリジナル発売以来、常に米国内の工場で製造され、ニューバランスのクラフトマンシップと機能性を体現し続けているブランドのレジェンドと言えるシリーズです。M990 TO3カラー:TO3サイズ:27.5cm

