最安値級価格 藤ちょこ　絵師100人展　シルキースエードB1タペストリー　『狐の嫁入り』 ポスター

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

イラストレーターの藤ちょこさんの絵師100人展12イラスト『狐の嫁入り』のシルキースエードタペストリーです。B1サイズと大判サイズでありながら緻密な精度で再現された迫力のタペストリーです。生地は、従来のWスエード生地の品質をより高め、表面に生地の組織を集中させ、なめらかで編み目が見えづらい繊細な仕上がりを実現した、AJシルキースエードを使用しています。撮影のために取り出しましたが、暗所にて大事に保管しています。藤ちょこさんのファンの方以外にもおすすめのハイクオリティなタペストリーです。こちらの商品は専用に用意した箱にて、郵便局に直接持ち込みして発送するため、土曜日、日曜日の発送となりますので、あらかじめご了承ください。#藤ちょこ#絵師100人展#タペストリー

