カーミットチェア1脚分のボルト、ワッシャー、ナット等フルセットになります。

カーミットチェア と同規格のインチネジの完全互換、頭はマイナスのため、ドライバーがあれば、そのまま取り替えが可能です。

ネジはもちろん未使用のものですが、アンティークネジなので、色の変色はありますが、使用上問題はありません。

ピカールなどで磨くことで輝きは復活しますが、製品の特性上、アンティークな風合いを好まれる方が多いため、そのままの発送となります。

よく真鍮のプレートに変更されているカーミットチェア を見かけますが、ボルトまで変更すると俄然格好良さが増しますので、ぜひお試しください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

