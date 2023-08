Asics

アシックス

Gel-Fuji Trabuco7 G-TX

BEAMS

カラー: グレー

サイズ:26.5

トレイルランニング用のシューズ『GEL FUJI TRABUCO 7 G-TX』をベースにBEAMSが別注したモデルです。グレイを基調としたアッパーに、同色の『GORE-TEX(R)』総柄ロゴと、ゴールドの『GORE-TEX(R)』ロゴがワンポイントで入っています。

4回ほど着用したため、少しの汚れはありますが、擦れ等なく状態はいいと思います。

箱や付属のシューレースもあります。

興味ある方よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド アシックス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

