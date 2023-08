⁡PORTER CLASSIC

STEINBECK DENIM CUT SHORT

Color : INDIGO

⁡Size : M

⁡Material : 100%COTTON

定価 : ¥49,500

⁡こちらは⁡STEINBECK DENIM PANTSのショート丈デニムになります⁡

柔らかい素材感で後ろポケットには⁡

⁡⁡刺繍がワンポイントで入っています

新品未使用になります。

洋服棚の整理の為に出品しております。

定価以下で出品しております。

よろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ポータークラシック 商品の状態 新品、未使用

