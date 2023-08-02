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誕生日プレゼント ポケモンカード151 ARコンプリートセット ポケモンカードゲーム

商品の説明

ポケモンカードゲーム151
ポケモンカードゲーム　スカーレットex&バイオレットex　スペシャルセット3箱
AR18種コンプリートセット
ポケモンカード ワタルのリザードン 097/141 1ED VS
ヒトカゲ、リザード、ゼニガメ、カメール、フシギダネ、フシギソウ、バリヤード、カビゴン、ピカチュウ
トゲピー&ピィ&ププリンgx sa 美品
ミュウツー、キャタピー、コダック、ニョロゾ、ハクリュー、ゴーリキー、オムナイト、ニドキング、モンジャラ　計18種
ポケモン キハダ SAR 美品

コスモッグ プロモ ポケモンカード
スリーブに入れて
1ed ハートゴールドコレクション 4パック ポケカ ポケモンカード
折れ防止、水濡れ対策をして発送致します。
ポケモンカード　ナタネの活気sr PSA10

アクマグエネルギー 超 5枚セット
あくまで素人の検品ですので、過度に状態を気にされる方は購入をお控えください。
ポケモンカード　ナンジャモsr 自引き　極美品

ポケモンカード リーリエ 080/SM-P プロモ PSA9
初期傷等ある場合がございます

ポケモンカード アセロラの予感　psa10

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商品の状態新品、未使用
ポケモンカードゲーム151 AR18種コンプリートセットヒトカゲ、リザード、ゼニガメ、カメール、フシギダネ、フシギソウ、バリヤード、カビゴン、ピカチュウミュウツー、キャタピー、コダック、ニョロゾ、ハクリュー、ゴーリキー、オムナイト、ニドキング、モンジャラ　計18種スリーブに入れて折れ防止、水濡れ対策をして発送致します。あくまで素人の検品ですので、過度に状態を気にされる方は購入をお控えください。初期傷等ある場合がございます

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商品の状態新品、未使用

誕生日プレゼント ポケモンカード151 ARコンプリートセット ポケモンカードゲーム

38分钟前

誕生日プレゼント ポケモンカード151 ARコンプリートセット ポケモンカードゲーム

¥10,777 ¥9,160

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99d7a

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コメント (16)

99d7a
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ミントモール / TEAM MINT店 / 【sv2a】ポケモンカード151 AR

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