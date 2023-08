定番 adidas 半額! Gucci カーディガン定価30万円 アディダスグッチ カーディガン

渋谷の期間限定のポップアップショップで購入できたadidassとgucciのコラボ商品です。双方のブランドのロゴとアイコン的なストライプが融合した逸品です。当方が購入した正真正銘本物で、箱、タグなど付属品完備です。店頭取り置き配送購入のため佐川のものになりますがレシートの写しもおつけします。当方、試着のみになります。タイトフィットで小さめのデザインのため、こちらのXLで日本人男性のほとんどの人にちょうど良いサイズかと思います。オンライン、各店完売の希少サイズですのでお見逃しなく。

定価 302500円

サイズ表記XL

実寸 着丈約63cm 身幅約56cm 袖丈約65cm 肩幅約46cm(素人採寸につき誤差はご容赦ください。)

以下、オンラインサイトの情報です。

スタイル 700485 XKCDS 4330

グッチを象徴するモチーフと、歴史あるスポーツウェアブランドであるアディダスのロゴを組み合わせました。今回のコラボレーションでは、アディダスとグッチそれぞれが受け継ぐ伝統の証として、各ブランドのアーカイブモチーフを融合させたスリーストライプスがフィーチャーされています。クリエイティブ・ディレクターのアレッサンドロ・ミケーレは、1980年代から1990年代にかけての自らの記憶を着想源に、ノスタルジックでありながらコンテンポラリーなコレクションを完成させました。このヴィスコース カーディガンには、GUCCI トレフォイルエンブロイダリーとウェブ ストライプ トリムのディテールを施しました。 2022年6月7日より販売開始

ダークブルー ヴィスコースブレンド メッシュ リブ

スリー ストライプ インターシャ

GUCCI トレフォイル エンブロイダリー

adidas x Gucci

袖口と裾にグリーン/レッド/グリーン ウェブ ストライプ ディテール

Vネック

ボタン クロージャー

フロント ポケット

メイド・イン・イタリー

本体: 57% レーヨン, 26% ポリエステル, 15% ナイロン, 2% ポリウレタン.

トリミング: 92% レーヨン, 7% ナイロン, 1% ポリウレタン.

刺繍部分: 100% ポリエステル.

#gucciadidas

#adidasgucci

#adidas

#gucci

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド グッチ 商品の状態 未使用に近い

