独特な にじさんじ 誕生日 ローレン・イロアス アクリルフォトフレーム その他

にじさんじバーチャルライバーのローレン・イロアスのバースデーグッズのアクリルフォトフレームになります。

セット内容

アクリルフォトフレーム+ブロマイド

※ボイスは付きません

何かございましたらコメントお願いします。

VTuber

いちから

にじさんじ

月ノ美兎

鈴谷アキ

伏見ガク

剣持刀也

叶

笹木咲

本間ひまわり

魔界ノりりむ

葛葉

社築

でびでび・でびる

三枝明那

加賀美ハヤト

早瀬走

健屋花那

星川サラ

不破湊

ましろ

イブラヒム

長尾景

弦月藤士郎

甲斐田晴

メッシャーズ

飯屋

咎人

ROF-MAO

ろふまお

エデン組

SMC組

V△LZ

夜王国

ChroNoiR

クロノワール

くろのわ

タレントジャンル(その他)···youtuber

グッズ種別···その他

サイン有無···有り

性別···女

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

