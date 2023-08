ご覧いただきありがとうございます。

ポルノグラフィティ FC限定 ウエストポーチ



激レアの丸型ボストンです!!!!!

メーカーが、販売を終了いたしましたので激レアです!!!

ぜひご検討ください♪

横幅27㎝ある大きい方のLサイズになります♪

(Sサイズは、20㎝です。)

ちょうど体の線より少し小さいくらいの

お出かけするのにちょうどよいサイズです♪

お色は、別注ネイビーです♪

<商品説明>

大変めずらしいヘッドポーター タンカー ミニ ボストンショルダー

になります。

ショルダーは取り外し可能ですので

ポーチや旅行の際のバッグインバッグとしても

ご利用いただけますので大変便利で人気のある形になります♪。

<ポケット仕様>

中身にも両脇にポケットございます♪

片側は、チャックポケット。

反対側は、ギャザーポケットです♪

サコッシュのような感じでもご利用いただけると思います。

脇に持ち手も付いています♪

現在「ハウル」シリーズでもミニサイズが、大人気ですので

ぜひご検討ください♪

サイズ当方計測(約):横27 cm×高さ13cm×まち13cm。

ショルダーひも1M ※長さ調節可能です。

このバッグと大体同じくらいの着丈をUP致しました。

定価:20,000円ですが、

このLサイズは、大変めずらしくプレミアついてます♪

<商品状態>

画像より大変きれいな商品です。

フラッシュ画像もUPしております。

表面も大変きれいです♪

ロゴきれいです♪

画像では、わかりにくいですが、チャックもきれいです♪

中身もきれいです♪

中身ポケットがありますので収納も十分です♪

画像にUPしきれませんが、両サイドも大変きれいです♪

大変きれいな商品ですが、

1度は、人の手に渡ったものですので

あまりにも細かいことを気にされる神経質な方は、ご遠慮下さい。

激レアですのでぜひご検討ください♪

紺

旅行

遠足

ジム

ヘッドポーター

商品の情報 ブランド ヘッドポーター 商品の状態 目立った傷や汚れなし

