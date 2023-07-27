女性が喜ぶ♪ 【新品未使用】JIMMY CHOO ロゴチェーンバッグ ハンドバッグ

ジミーチュウ正規店にて購入した、ロゴがかわいい黒のクラッチバッグです。

［新品］レザー バッグ 銀座タニザワ 角シボ ダレス （ブラウン） ショルダー付

結婚式参列用で購入しましたが中々使用機会がない為お譲りします。購入後箱のまま自宅にて保管しておりましたので新品未使用のお品となります。

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箱には多少のスレがございます。

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【商品名】SCOTTIE

⤵︎美品*J&M DAVIDSON*ドゥロワー別注*MINI MIA STUDS

【素材】イタリア製 羊革

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【色】ANTHRACITE

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【仕様】ポケット×1、チェーンストラップ

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【付属品】箱、保存袋、証明書類

【専用】アンテプリマ ドッピオ ブラック×セミシャイニーホワイトシルバー バッグ



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商品の情報 ブランド ジミーチュウ 商品の状態 新品、未使用

ジミーチュウ正規店にて購入した、ロゴがかわいい黒のクラッチバッグです。結婚式参列用で購入しましたが中々使用機会がない為お譲りします。購入後箱のまま自宅にて保管しておりましたので新品未使用のお品となります。箱には多少のスレがございます。【商品名】SCOTTIE【素材】イタリア製 羊革【色】ANTHRACITE【仕様】ポケット×1、チェーンストラップ【付属品】箱、保存袋、証明書類#ジミーチュウ#クラッチバッグ#バッグ#結婚式#jimmychoo#ウェディング#クラッチ#新品未使用#ハンドバッグ#

商品の情報 ブランド ジミーチュウ 商品の状態 新品、未使用

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