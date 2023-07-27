海外並行輸入正規品 バズリクソンズ　A-2 BR80092 BUZZ RICKSON'S レザージャケット

BR80092 TYPE A-2 赤リブ/シルクライニング ホースハイド

バックボーン レザー

サイズ38

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平置きで身幅約52cm(前を閉めた状態）、

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着丈約66cm（襟上端から裾リブ下端まで）

セオリー ライダース レザージャケット ライダース 2019年モデル 限界値下げ



glamb GB0319／JKT03 Blaine leather JKT

カラー···ブラウン

D'URBANダーバン 羊革 テーラードジャケット LL 黒 シングル

柄・デザイン···プリント（AIR FORCE ステンシル）

【高級】ラグスマックレガー 日本製 シープスキン シングルライダースジャケット

素材···本革

WIND ARMOR ウインドアーマー 羊革ジャケット LL イタリア製生地



【最終お値下げ】roots CANADA スタジャン ヴィンテージ ビンテージ

ぱっと見は画像一枚目の感じですがよく見ると他画像のように袖や胸元等に染みがあります。また内側シルクライニングの腰の辺り両方に擦れがあり簡易補修しています。また首周りのライニングも擦れています。色味は写真6枚目右側の画像が1番近いです。

Salvatore Ferragamo レザージャケット

それ以外はリブなど目立ったダメージはありません。

【希少】井口 似chaps レザージャケット アメカジ グッドサイズ ビンテージ

ペット、喫煙者おりません。

ND078 glamb グラム 長袖 ジップアップ デザイン レザー ジャケット

購入時のタグやカウベルもそのままお付けします。その他ご質問等あればコメントをお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バズリクソンズ 商品の状態 やや傷や汚れあり

BR80092 TYPE A-2 赤リブ/シルクライニング ホースハイド サイズ38平置きで身幅約52cm(前を閉めた状態）、着丈約66cm（襟上端から裾リブ下端まで）カラー···ブラウン柄・デザイン···プリント（AIR FORCE ステンシル）素材···本革ぱっと見は画像一枚目の感じですがよく見ると他画像のように袖や胸元等に染みがあります。また内側シルクライニングの腰の辺り両方に擦れがあり簡易補修しています。また首周りのライニングも擦れています。色味は写真6枚目右側の画像が1番近いです。それ以外はリブなど目立ったダメージはありません。ペット、喫煙者おりません。購入時のタグやカウベルもそのままお付けします。その他ご質問等あればコメントをお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バズリクソンズ 商品の状態 やや傷や汚れあり

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