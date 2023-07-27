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海外並行輸入正規品 バズリクソンズ　A-2 BR80092 BUZZ RICKSON'S レザージャケット

商品の説明

BR80092 TYPE A-2 赤リブ/シルクライニング ホースハイド
バックボーン　レザー
サイズ38
【極美品】フローレント　エコレザーブルゾン　リブ使い　柔らかい　free
平置きで身幅約52cm(前を閉めた状態）、
【激レア】フランス製 PERU D'ANE ポーダンヌ 牛革 ジャケット
着丈約66cm（襟上端から裾リブ下端まで）
セオリー　ライダース　レザージャケット　ライダース　2019年モデル　限界値下げ

glamb GB0319／JKT03 Blaine leather JKT
カラー···ブラウン
D'URBANダーバン　羊革 テーラードジャケット LL 黒　シングル
柄・デザイン···プリント（AIR FORCE ステンシル）
【高級】ラグスマックレガー　日本製　シープスキン　シングルライダースジャケット
素材···本革
WIND ARMOR 　ウインドアーマー　羊革ジャケット　LL イタリア製生地

【最終お値下げ】roots CANADA スタジャン　ヴィンテージ　ビンテージ
ぱっと見は画像一枚目の感じですがよく見ると他画像のように袖や胸元等に染みがあります。また内側シルクライニングの腰の辺り両方に擦れがあり簡易補修しています。また首周りのライニングも擦れています。色味は写真6枚目右側の画像が1番近いです。
Salvatore Ferragamo レザージャケット
それ以外はリブなど目立ったダメージはありません。
【希少】井口　似chaps レザージャケット　アメカジ　グッドサイズ　ビンテージ
ペット、喫煙者おりません。
ND078 glamb グラム 長袖 ジップアップ デザイン レザー ジャケット
購入時のタグやカウベルもそのままお付けします。その他ご質問等あればコメントをお願いいたします。

HARE ハレ メンズ ライダースジャケット ラムレザー 黒 サイズS

商品の情報

商品のサイズM
ブランドバズリクソンズ
商品の状態やや傷や汚れあり

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Mac@プロフ必読⭐︎値下げ交渉可⭐︎様専用
BR80092 TYPE A-2 赤リブ/シルクライニング ホースハイド サイズ38平置きで身幅約52cm(前を閉めた状態）、着丈約66cm（襟上端から裾リブ下端まで）カラー···ブラウン柄・デザイン···プリント（AIR FORCE ステンシル）素材···本革ぱっと見は画像一枚目の感じですがよく見ると他画像のように袖や胸元等に染みがあります。また内側シルクライニングの腰の辺り両方に擦れがあり簡易補修しています。また首周りのライニングも擦れています。色味は写真6枚目右側の画像が1番近いです。それ以外はリブなど目立ったダメージはありません。ペット、喫煙者おりません。購入時のタグやカウベルもそのままお付けします。その他ご質問等あればコメントをお願いいたします。

商品の情報

商品のサイズM
ブランドバズリクソンズ
商品の状態やや傷や汚れあり

海外並行輸入正規品 バズリクソンズ　A-2 BR80092 BUZZ RICKSON'S レザージャケット

20分钟前

海外並行輸入正規品 バズリクソンズ　A-2 BR80092 BUZZ RICKSON'S レザージャケット

¥45,000 ¥24,750

(税込) 送料込み
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