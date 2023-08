古典 VODKA vaultroom TEE Tシャツ ボルトルーム/ボドカ M Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

・購入元:vaultroom

・サイズ:M

※ステッカーは付属いたしません

数回ほど着用いたしましたが、美品です。

細かな点や気になる事がございましたらお気軽にコメントの方お願い致します。

#vaultroom

#ボルトルーム

#SqLA

#Riddle

#supreme

#APEX

#ras

#selly

#apex

#APEXLegend

#ボドカ

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

