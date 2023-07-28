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2022激安通販 Apple iPad Wifi＋Cellularモデル　スタイラスペン付 タブレット

商品の説明

iPad新品購入（2022年2月）してから1年と少し使用しました。
特価　タブレット　本体　Android11 WiFi6

iPad mini 4 128GB WIFI 保護ケース、キーボード 付き管55

iPad mini（第5世代）/Wi-Fi/64GB キーボード付き
一緒に使っていたLogicool　Crayon（ロジクール　クレヨン）も出品します。
新品！iPad 10.2インチ 第9世代 Wi-Fi 64GBMK2L3J/A
アップルペンシルとほぼ同じレベルで滑らかスムーズに書き込めるスタイラスペンです。
keith様専用 iPad mini5 64GB Wi-Fi+cellular
定価9600円ほどします。
APPLE iPad 10.2インチ 第8世代 Wi-Fiモデル 32GB
クレヨンという名の通り子供向け仕様のためとても耐久性が高く丈夫で、落下テストもクリアしています。
(メイたんさん用)Apple iPad
平たい作りなので机の上で転がりません。
今なら激安！！ゲーミングPC「NVIDEA GTX940MX」
詳しくは写真をご覧ください。
美品★iPad air 第4世代 64GB WiFi＋Cellular グリーン

arrows Tab F-02K ブラック SIMロック解除 Android 9

美品　iPad Air 第4世代 WiFi 64GB スペースグレイ
付属品（充電器、ケーブル）や説明書は揃っています。
☆キーボード☆ケース付き☆大容量64GB☆iPad Air ☆

ipad pro 11 インチ　第3世代 256GB Wi-Fiモデル
〈注意〉
11インチiPad Pro（第二世代） 256GB Wi-Fi スペースグレイ
箱もありますが、アイパッドの方はシリアルナンバーが箱と本体で異なっています。
iPad mini 第6世代　64GB wifiモデル　スペースグレイ
箱にシールを剥がした跡があります。
アップル iPad mini 6 WiFi 64GB スペースグレイ

Surface Go 3 LTE Advanced 8VH-00014

Android12 タブレット10インチ Blackview Tab7Pro
画面フィルムを貼っていますので、画面そのものはきれいだと思います。
Android 10　10インチ　タブレット　LNMBBS　101-S
お手元に届きましたら、新しいフィルムに貼り替えてください。
ソニー コレクション ■17 SGPT1211

FUKANAO様専用iPad mini 6世代64gb Wi-Fiモデル
ネットワーク利用制限は○（ネットワーク利用制限の対象外）です。
【新品未開封】iPad (第8世代) 10.2インチ 32GB スペースグレイ

iPad mini 6 Wi-Fi+Cellular 64GB スターライト

【中古超美品】Surface Pro 6　KJV-00028　＋付属品一式
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第9世代iPad 64G アップルシムフリー

saachan様専用
モデルナンバー: A1954
iPad Pro 11インチ　第2世代　128GB
OS: iPad OS 16.5
【美品】iPad mini4 セルラー+Wi-Fi32GB ゴールド
通信規格: Wifi＋Cellular au
iPad Pro 11 WI-FI 256GB 第1世代
SIMロック解除済
iPad pro 2021 128GB WiFi
アクティベーションロック解除済
iPad 第7世代 Wi-Fiモデル 10.2インチ　128GB

完動品iPad第7世代(A2197)本体32GBグレイWi-Fiモデル送料込
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Android 12 タブレット】10.4 8GB+128GB+2TB拡張

iPad Air(第四世代)＋Apple Pencil
【注意事項】
新品 Android13 DOOGEE T30 Pro タブレット SIMフリー
◎素人の検品になります。
iPad Air1 9.7インチ 64gb
家では、問題なく使用できていましたが、動作保証は一切ないため予めご了承ください。
logicool FOLIO TOUCH iPad Air 4&5用

【Apple iPad Air 第3世代】
◎クレヨンの箱には2年間無償保証と書いてありますが、保証はありません。
iPad mini6 WiFiモデル 64GB ＆ Smart Folio付

おっ。大幅値下！iPad Pro 10.5インチ64GB SIMフリー
◎大きな目立つキズはありません。
2台セット　新品　redmi pad 4gb
下の方、フチに少しキズがあります。
Apple iPad 第9世代 A13 Bionic Wi-Fi モデル

☆キーボード付き☆大画面☆良品☆Apple iPad 第4世代☆
◎その他、写真に写らない微細なキズや汚れのある場合がございます。神経質な方はご購入をご遠慮ください。
iPad 第9世代 WiFi 64GB シルバー

★128GB★タブレットPC NEC Versa Pro VT-R KB+ペン付
◎中古品にご理解がある方のみご購入をお願い致します。
iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular

iPad 第9世代 256gb WiFiモデル
何かご質問がありましたらコメントください。
IPad Air 2 16GB Wi-Fiモデル

【M981-163-130】Android 11 タブレット 10インチ 付属品

iPad第6世代　32GB Wi-Fi + Cellularモデル　ジャンク
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Apple iPad Wifi＋Cellularモデル　スタイラスペン付
#Apple
ipad mini 6 256gb cellular スターライト
#タブレット
iPad Pro 64GB 11インチ　　キーボード付き
#Pencil
iPad Air4 256GB Wi-Fiモデル グリーン
#Logicool
GAOMON　液タブ　PD1161　11.6インチIPS HD
#Crayon
iPad 第9世代　256GB Wi-Fiモデル　シルバー
#タッチペン
iPadAir5 使用済
アイパッド
iPad第6世代 WiFi＋セルラーモデル
セルラー

HUAWEI MatePad Paper【 新品未開封】

商品の情報

ブランドアップル
商品の状態やや傷や汚れあり

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iPad 第7世代32GB wifi ゴールド 即日配送

iPad Pro 12.9(2021)1TB Cellular(SIMフリー)

iPad 4 32 gb 美品

ワコム 液タブ Cintiq 13HD DTK-1301/K0

Kindle Fire HD 10 Plus タブレット 32GB 本体のみ

iPad Air 64GB おまけつき　リー様専用

iPad 第7世代

Microsoft surface Pro 2 HDD 512GB
iPad新品購入（2022年2月）してから1年と少し使用しました。一緒に使っていたLogicool　Crayon（ロジクール　クレヨン）も出品します。アップルペンシルとほぼ同じレベルで滑らかスムーズに書き込めるスタイラスペンです。定価9600円ほどします。クレヨンという名の通り子供向け仕様のためとても耐久性が高く丈夫で、落下テストもクリアしています。平たい作りなので机の上で転がりません。詳しくは写真をご覧ください。付属品（充電器、ケーブル）や説明書は揃っています。〈注意〉箱もありますが、アイパッドの方はシリアルナンバーが箱と本体で異なっています。箱にシールを剥がした跡があります。画面フィルムを貼っていますので、画面そのものはきれいだと思います。お手元に届きましたら、新しいフィルムに貼り替えてください。ネットワーク利用制限は○（ネットワーク利用制限の対象外）です。∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞モデルナンバー: A1954OS: iPad OS 16.5通信規格: Wifi＋Cellular au SIMロック解除済アクティベーションロック解除済∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞【注意事項】◎素人の検品になります。家では、問題なく使用できていましたが、動作保証は一切ないため予めご了承ください。◎クレヨンの箱には2年間無償保証と書いてありますが、保証はありません。◎大きな目立つキズはありません。下の方、フチに少しキズがあります。◎その他、写真に写らない微細なキズや汚れのある場合がございます。神経質な方はご購入をご遠慮ください。◎中古品にご理解がある方のみご購入をお願い致します。何かご質問がありましたらコメントください。#iPad#Apple#タブレット#Pencil#Logicool#Crayon#タッチペンアイパッドセルラー

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商品の状態やや傷や汚れあり

2022激安通販 Apple iPad Wifi＋Cellularモデル　スタイラスペン付 タブレット

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2022激安通販 Apple iPad Wifi＋Cellularモデル　スタイラスペン付 タブレット

¥54,999 ¥29,699

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タッチペン iPad ZIATIYO スタイラスペン 第２世代」 超高感度 1.0mm 極細 磁気吸着/傾き感知/誤作動防止機能対応 2018年以降iPad対応 iPad Pro(第3/4世代)/iPad(第6/7世代)/iPad Air(第3世代)/iPad mini(第5世代)/iPad Pro

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