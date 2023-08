こちらは《The Poet and The Faerie Queen》のSeb McKinnon氏のサイン入りプレイマットです。

別途追加料金で依頼したサイン・ナンバリング入り証明書が付属しておりますが、購入者様の個人特定を避けるためナンバリングは非公開としています。

完全受注生産であったため全世界に1450枚しか存在しておりません。

現代MTGアーティストとして熱狂的ファンの多いSeb McKinnon氏と《暗黒の儀式》や《苦花》等を描き、幻想的な柔らかいタッチで多くの人々を魅了してきたRebecca Guay女史とがコラボレーションして生まれた夢のようなプレイマットです。

両名の才能と個性が絶妙に融合しており、時間を忘れて見とれてしまいます。

Seb氏のクラウドファンディングの褒賞として贈られた稀少なお品です。

海外のKickstarterでのファンディングであったため、日本国内の流通数はかなり少なく、今後も価値が上昇すると思われます。

コレクション整理のため一部出品します。

サイズは素人採寸ですが、縦約34㎝×横約60㎝となります。

発送は、プレイマットと証明書の二つに分けて行います。

プレイマットは、折れ目等がつかないよう筒状の容器に丸めて梱包し、定形外郵便で発送します。

証明書は、スリーブ、トップローダーに入れ、チャック付きポリ袋に梱包してミニレターで発送します。

値下げ交渉をお受けする事が可能な場合もあります。

額装も追加料金で承ります。

その他、不明点等あればお気軽にご相談ください。

#mtg

#マジック

#プレマ

#セブ

#マッキノン

#レベッカ

#mox

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

