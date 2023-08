【公式】 SEVEN TEN　セブンテン　VERY別注　内側ストライプ トートバッグ

SEVEN TEN by MIHO KAWAHITO VERY STORE別注 ワンポイント刺繍トートバッグ

セブンテン

内側ストライプ

大きい方です。

新品ですが、型崩れしないように詰め物をしてバッグ棚に飾っていました。

なので、新品では無く『未使用に近い』にしています。

神経質な方はご遠慮ください。

返品は承っておりません。

ご納得いただけるまでご質問ください。

内側が素敵です。

素材:[表地]コットン100%[裏地]ポリエステル100%

[パイピング]エコレザー

サイズ:M

高さ32.5cm、幅36.0cm、マチ14.0cm、重さ約610g

内側はベージュのストライプ柄です。

セブンテンのお品ですが、ラドローのブランドカテゴリーを使わせて頂いております。

よろしくお願いいたします。

商品の情報 ブランド ラドロー 商品の状態 未使用に近い

SEVEN TEN by MIHO KAWAHITO VERY STORE別注 ワンポイント刺繍トートバッグセブンテン内側ストライプ大きい方です。新品ですが、型崩れしないように詰め物をしてバッグ棚に飾っていました。なので、新品では無く『未使用に近い』にしています。神経質な方はご遠慮ください。返品は承っておりません。ご納得いただけるまでご質問ください。内側が素敵です。素材:[表地]コットン100%[裏地]ポリエステル100%[パイピング]エコレザーサイズ:M高さ32.5cm、幅36.0cm、マチ14.0cm、重さ約610g内側はベージュのストライプ柄です。セブンテンのお品ですが、ラドローのブランドカテゴリーを使わせて頂いております。よろしくお願いいたします。

