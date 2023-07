即購入OK!こちらはセカンドオーナーで

即購入OK!こちらはセカンドオーナーで前撮りで2時間ほど着用しました(^^)店舗やオンラインで購入すると、通常納期が2ヶ月ほどかかる人気のドレスです!【注意!!!】こちらのドレス、通常は胸元がかなり開いています!(写真でも胸元を詰めた状態です)詰めていないと露出がありすぎてわたしには着られなかったかも。。こちらは前のオーナーさんが詰めたままお送りするのでお金と時間の節約ができますよ〜定価は59800円です。160センチ 50kg丈はペタンコの靴でちょうど良かったです。 お譲り時のサイズ(既製品サイズ)M バスト:84 ウエスト:66 ヒップ:88産後ですがお尻と太もも部分にゆとりがあるデザインなので安心でした!体絞り切れてないけどマーメイドが着たい!という方に全力でおすすめします!!ちなみにパッドが入っているのでそのまま着用しても大丈夫ですがヌーブラをつけています。サイズ調整後素人採寸ですが大体、バスト82、ウエスト60、ヒップ変わりなし色ヌードカラー(裏地)ホワイトレース(表地)全体画像は前のオーナーさんのものをお借りしています。砂浜での撮影のため少し汚れてしまいホームクリーニングをして目立ちにくくはなりましたが神経質な方はご遠慮ください。内側なので写真ではわかりません。お気軽にコメントください!#ウエディングドレス#マーメイド#前撮り#ソフトマーメイド#アーバンブランシュ#THEURBANBLANCHE#urbanblanche結婚式/ウェディング/花嫁/二次会/パーティー/ドレス/撮影/前撮り/刺繍レース/レース/フラワー /花/Vカット/ノースリーブ/袖なし/ロング/背中開き/ブライダル/背中Vカラー···レースはホワイト 中はベージュスタイル···マーメイドネック···Vネック袖丈···袖なし

