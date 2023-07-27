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ランキング第1位 ハンディカメラ予備バッテリー付Panasonic HC-V480MS-W 未使用 ビデオカメラ

商品の説明

ビデオカメラ Panasonic HC-V480MS-W の未使用品になります。
SONY ビデオカメラ FDR-AX100
購入したものの、使わなかったので出品いたします。
マルチアクションジンバルTH-G3｜Libec
バッテリーは予備バッテリーもお付けいたします。(充電し忘れた！がないのでオススメです♪)
gopro hero7 Black
未使用ではありますが、動作確認のために開封致しました。
専用【中古美品】DJI Pocket 2 Creator combo 他3点

go pro MAX
AVCHD: AVCHD Progressive
Driveman BS-10W
FULL HD対応有
GoPro HERO7 BLACK 値下げ不可
WiFi: WiFi Ready
◾️Panasonic AG-HMC155 【UBC調整済】
color: WHITE
美品　HC-W590M ビデオカメラ　Panasonic ブラウン　ワイプ撮り
ビデオ・フォーマット: メモリカード
Snoppa Vmate Gimbal カメラ 新品
ビデオ・画質: AVCHD
Gopro Hero11 Voltaセット
メモリカード対応種類: SDXC
GoPro HERO7 BLACK アクセサリー/バッテリー多数付属
モニタ有
ハンディカメラ予備バッテリー付Panasonic HC-V480MS-W 未使用
光学ズームクラス別2: 24倍以上
8mmテープのダビングに！ SONY ビデオカメラ CCD-TRV45 02
内蔵メモリ有
超美品　GITZO ジッツォ　三脚トラベラー　GK1555T-82TQD
動画圧縮方式: MPEG4
【美品】Panasonic デジタルビデオカメラ HC-W580M ピンク
動画有効画素数・クラス別: 200〜299万画素
GoPro hero 6 BLACK
形状: 横型
動作品　SONY VideoHi8 ビデオカメラ　VL-HL50
手ぶれ補正機能有無・種類: 光学式+電子式
ORDRO EP7 4K ビデオカメラ FPV設計 60FPS ウェアラブル
撮像素子種類: MOS/LiveMOS
GoPro 9
静止画有効画素数・クラス別: 151〜250万画素
SONY FDR-AX700

SONY HDR-AS200VR Action Cam ソニー アクションカム
#パナソニック
GoPro HERO 6 ブラックエディション　アクセサリーセット
#Panasonic
Manfrotto ナイトロテック　Nitrotech N12 三脚

gopro hero5 black モトブログすぐ始めれます！
タイプ···ハンディカメラ

HC-W590M ブラウン

商品の情報

ブランドパナソニック
商品の状態未使用に近い

SONY NP-FV70 & BC-TRV 2セット

GoPro HERO7 BLACK ゴープロ　バッテリー　アクセサリー
ビデオカメラ Panasonic HC-V480MS-W の未使用品になります。購入したものの、使わなかったので出品いたします。バッテリーは予備バッテリーもお付けいたします。(充電し忘れた！がないのでオススメです♪)未使用ではありますが、動作確認のために開封致しました。AVCHD: AVCHD ProgressiveFULL HD対応有WiFi: WiFi Readycolor: WHITEビデオ・フォーマット: メモリカードビデオ・画質: AVCHDメモリカード対応種類: SDXCモニタ有光学ズームクラス別2: 24倍以上内蔵メモリ有動画圧縮方式: MPEG4動画有効画素数・クラス別: 200〜299万画素形状: 横型手ぶれ補正機能有無・種類: 光学式+電子式撮像素子種類: MOS/LiveMOS静止画有効画素数・クラス別: 151〜250万画素#パナソニック#Panasonicタイプ···ハンディカメラ

商品の情報

ブランドパナソニック
商品の状態未使用に近い

ランキング第1位 ハンディカメラ予備バッテリー付Panasonic HC-V480MS-W 未使用 ビデオカメラ

11分钟前

ランキング第1位 ハンディカメラ予備バッテリー付Panasonic HC-V480MS-W 未使用 ビデオカメラ

¥44,000 ¥24,200

(税込) 送料込み
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出品者

8261981a2

 1907

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コメント (2)

8261981a2
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