MIUMIU

カラー ピンク

サイズ 約23cm

(普段23cmの私でぴったりでした)

3年ほど前に東京のMIUMIUで購入。

3回ほど履きました。

大事にしていたので

あまり長時間は履かないように

しておりました。

全体的に綺麗に拭きましたが

履き口に黄色っぽい汚れがありました。

(よく見ないとわからない程度です)

側面の擦れなどは画像でご確認ください。

全体的に状態良いですが

素人の確認なのでご了承下さい。

質問等ございましたら

お気軽にコメントください(*ˊ˘ˋ*)

お値下げ交渉は不可です。

即購入◎なので

コメントせずに購入画面まで

進んで頂いて結構です♪

※箱無し希望の方100円引き致します♪

#miumiu

#スニーカー

#靴

商品の情報 商品のサイズ 23cm ブランド ミュウミュウ 商品の状態 やや傷や汚れあり

MIUMIUレザー スニーカーカラー ピンクサイズ 約23cm(普段23cmの私でぴったりでした)3年ほど前に東京のMIUMIUで購入。3回ほど履きました。大事にしていたのであまり長時間は履かないようにしておりました。全体的に綺麗に拭きましたが履き口に黄色っぽい汚れがありました。(よく見ないとわからない程度です)側面の擦れなどは画像でご確認ください。全体的に状態良いですが素人の確認なのでご了承下さい。質問等ございましたらお気軽にコメントください(*ˊ˘ˋ*)お値下げ交渉は不可です。即購入◎なのでコメントせずに購入画面まで進んで頂いて結構です♪※箱無し希望の方100円引き致します♪#miumiu#スニーカー#靴

