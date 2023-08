人気大割引 極太ワイドデニム 2820 バギーパンツ【フブ XL 36 FUBU】ブルー デニム/ジーンズ

No.2820-Bo

即購入大歓迎

♥️フォロー割引♥️おまとめ割引♥️

詳しくはプロフィールをご覧ください。

#★★古着屋キリン堂★★

#★★キリン堂★★メンズ・パンツ

-----------------------------------------

【サイズ】 XL サイズ(表記:36)

▶︎サイズ詳細は写真を参考にしてください。

▶︎素人の平置き採寸のため多少の誤差はご了承ください。

【色・柄】 ブルーデニム

▶︎2枚目の写真が実際の色に近いです。

▶︎お使いの端末により色味に誤差が生じることがございます。ご了承ください。

【商品説明】 やや汚れや擦れあり

▶︎両裾付近に擦れた傷がございます。前側左下に少し汚れがございますが、まだまだ着用していただけると思います。その他目立った傷や汚れはございません。写真にてご確認ください♪♪

▶︎あくまで中古品ですので、使用感はございます。目立たない小さな傷や汚れ等があることもございます。購入後のクレームは対応いたしかねますので、古着にご理解のある方の購入をお願いいたしますm(__)m

▶︎古着のため特有のニオイがすることがございます。神経質な方は購入をお控えください。

【ブランド】 FUBU

【発送について】 匿名配送&送料無料

▶︎基本的にはOPP袋に入れてから配送袋に入れ、メルカリ便での発送となります。

▶︎迅速、丁寧に発送させていただきます。

▶︎厚みのある服の場合は、厚みを抑えての梱包になりますのでご了承ください。

【その他】 お値引き交渉大歓迎★

▶︎交渉中であっても先に購入された方が優先となります。(メルカリ規定)

#★★古着屋キリン堂★★

他にもレディース,メンズ,ヴィンテージ,大きいサイズ,海外ブランド,希少品,ジェンダーレス,春服,夏服,秋服,冬服,コート,ワンピース,スカート,ユニセックス,スポーツ,タウンユース,セットアップ,古着女子,USED,vintage,セレモニー,キッズ,パーティー,重ね着,かわいい,個性的,流行,アウトドア,フリル,レース,Gパン,Gジャン,セット商品など幅広く取り扱いしています(^-^)

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド フブ 商品の状態 やや傷や汚れあり

